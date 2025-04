Dopravně-preventivní akce Speed Marathon proběhla i v Moravskoslezském kraji

Petr Štencel, vedoucí dopravní policie MS kraje: "Nemůžeme všude měřit, to prostě nejde. Musíme bezpečně zastavit, musí být i ti policisté v bezpečném prostoru. Takže nám tam lidé nemohou označit 600 míst a my tam budeme měřit, ale musí být zachována i bezpečnost.“

Jako problematický se opakovaně ukazuje například čtyřpruhová Ostravská ulice v Petřvaldu. Přestože je zde padesátka, mnozí řidiči ji berou spíš jako doporučení.

Petr Štencel, vedoucí dopravní policie MS kraje: "Neděláme jen rychlost, ale i nebezpečné předjíždění, vybržďování a zaměřujeme se i na alkohol. Bohužel ale je to čtyř pruh a řidiče to svádí k rychlejší jízdě.“

Policisté zde opravdu dlouho čekat nemuseli – brzy zastavili řidiče, který jel v padesátce 73 kilometrů v hodině, o akci přitom věděl.

pokutovaný řidič: "Je to potřeba, aby řidiči, jako třeba já, kteří spěchají do práce, to zmírnili.“

Podobné akce mají preventivní charakter. Policisté tímto způsobem připomínají, že silniční provoz není jen o pravidlech, ale také o zodpovědnosti vůči sobě i ostatním účastníkům.

Během akce zkontrolovali moravskoslezští dopravní policisté 415 vozidel. Odhalili 240 přestupků, z toho 164 za překročení rychlosti. Nejvyšší naměřená hodnota byla 167 km/h v úseku dálnice D1, kde je povoleno 100. V obci na Opavsku pak jeden z řidičů v padesátce jel 89 kilometrů za hodinu a připsal 11 trestných bodů z 12 možných.

Policisté zaznamenali také 16 případů použití telefonu za jízdy, devět technicky nevyhovujících vozidel nebo 19 přestupků v souvislosti s jízdou v pruzích. Pozitivní zprávou je, že nikdo z kontrolovaných řidičů nebyl pod vlivem alkoholu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava