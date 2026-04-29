Dopravní omezení u Dobroměřic, řidiče čeká kyvadlový provoz a objízdné trasy

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Jedná se o problematickou křižovatku, kde denně projede zhruba 10,5 tisíce vozidel. Přestavbou křižovatky na kruhový objezd se zvýší bezpečnost na silnici."
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Kruhový objezd zklidní situaci, bude tam dobrá rozhledová situace, měl by se zrychlit pohyb vozidel a měla by klesnout hlučnost i prašnost. Samozřejmě, budou tam nové povrchy.“
Stavební práce probíhají za provozu a jsou rozděleny do šesti etap. Provoz je v místě veden kyvadlově. V denních hodinách mezi sedmou ráno a pátou odpoledne řídí provoz proškolení pracovníci, ve zbytku dne pak semafory. Stavba se přitom neomezuje jen na hlavní tah. Řidiče čekají i postupné uzavírky v přilehlých ulicích. V celém úseku je tedy nutné bedlivě sledovat aktuální značení.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „V tomhle místě dodržujte rychlost jízdy, hlavně bezpečné vzdálenosti, a chovejte se ohleduplně k ostatním řidičům. Musíme předvídat: když je někde uzavírka, kamiony a těžká vozidla se často nemají kde otočit. Řidiči musí včas vyhledat objízdnou trasu a tomu místu se vyhnout.“
Stavba, která vyjde na 25 milionů korun bez DPH, by měla být hotová do konce července roku 2026.
