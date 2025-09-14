Dopravní omezení v Jihlavě, ulice Zborovská a Vrchlického budou zavřeny do 11. října

Petr Ryška (ODS), primátor města Jihlavy: „Povrch v ulici Zborovská je ve velice špatném stavu. Ten se musí odfrézovat a položit znovu. Bude se to týkat asi 14 dní, kdy bude ulice uzavřena. Je to v podstatě v úseku od Zborovskou a kruhovým objezdem u domu zdraví.“
Dopravní omezení se ale netýká jen Zborovské. Uzavřena bude také sousední ulice Vrchlického. Ulice budou po dobu oprav uzavřeny a řidiči by měli počítat se zdržením a objízdnými trasami. Ty budou vedeny obousměrně přes ulici Jiráskovu, Žižkovu a Štefánikovo náměstí. Omezení se dotknou také městské hromadné dopravy. Zastávky U Hřbitova, Žižkova a Fibichova ve směru z centra města budou dočasně zrušeny. Linky tedy budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.
Petr Ryška (ODS), primátor města Jihlavy: „Zborovská a Vrchlická budou obě uzavřeny. Budou to necelé tři týdny.“
Uzavírka je naplánovaná do 11. října letošního roku. To by měla všechna dopravní omezení skončit a řidiči by se měli dočkat nového povrchu.
