Dopravou zatížený Bruntál se dočkal stavby silničního obchvatu

Nyní se město Bruntál, které protínají frekventované silnice I. třídy 11 a 45, konečně dočkalo zahájení výstavby I. etapy obchvatu. Prvotní zemní práce probíhají i v zimních měsících.

První etapa bude dlouhá zhruba 4,5 kilometru a bude tvořit jižní část obchvatu, která odvede dopravu z Bruntálu odkloněním silnice I/45 mezi Moravskoslezským Kočovem a Obornou.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Stavba obchvatu Bruntálu postupuje podle harmonogramu. I přes drsné mrazivé podmínky v blízkosti pohoří Jeseníků je možné provádět například přeložky inženýrských sítí. V rámci možností pokračuje také svařování a další vytyčování trasy. Viditelné jsou i zemní práce, které probíhají na několika místech současně. Případné nečistoty na silnicích průběžně odstraňuje naše úklidová četa.”

Stavba 1. etapy obchvatu Bruntálu by měla přijít na 830 milionů korun. Obchvat zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku s kruhovými objezdy na Žlutém kopci. Stavbaři také musí přemostit údolí a dvakrát i železniční trať. První etapa obchvatu by měla být uvedena do provozu počátkem roku 2027.

Úplný odklon tranzitní dopravy však zajistí až další etapa obchvatu, která z Bruntálu odvede automobily za silnice I/11 na trase mezi Opavou a Rýmařovem.

Zdroj: POLAR televize Ostrava