Dopravu pod Pindulou omezuje stavba regionální cyklostezky

Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic: “V současné době stavíme cyklostezku podél komunikace III. třídy a vlastně částečně i podél komunikace I. třídy, takže dochází k určitým omezením jak pro místní občany, tak pro lidi, kteří projíždějí přes obec Trojanovice. Je to stavba v hodnotě přes 100 milionů korun, která by ale v budoucnu měla vlastně tu dopravní situaci vylepšit. Je pravda, že ve chvíli, kdy se staví, tak většinou ta situace není úplně nejlepší, takže dochází k určitým uzavírkám, k určitým omezením, ale zatím nemám zprávy o tom, že by to vyvolávalo nějaké větší komplikace. Částečně je komunikace III. třídy Solárka uzavřená úplně zcela, takže je tam objížďka, a částečně je v jednosměrném provozu. A na komunikaci I. třídy jsou semafory, které určují ten provoz.”

Motoristé by při projíždění celého úseku měli věnovat pozornost dopravnímu značení, které se může průběžně měnit. Po dobu oprav je v místě snížena rychlost.

Zvýšená opatrnost a dodržování omezené rychlosti je žádoucí také s ohledem na bezpečnost pracovníků stavby.

V místě stavby se může po silnici pohybovat stavební technika. Ojediněle může docházet také k dočasnému zastavení provozu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava