Dopravu v Havířově omezila demontáž železničního mostu, uzavírky budou trvat několik měsíců

Protože Ostravská ulice, která je součástí tranzitní silnice I/11, je nejvytíženější silnicí ve městě, budou se stavbaři provoz omezovat co nejméně. K jednomu takovému omezení došlo v neděli, když začala demontáž ocelového mostu. Železniční most most byl sestaven ze čtyř částí. Nyní stavbaři demontovali dvě z nich, aby železniční provoz zatím zůstal zachován alespoň po jedné koleji. Demontáž probíhala v neděli, aby byl dopad na silniční dopravu co nejmenší.

Robert Kratochvíl, jeřábník: “Sundáváme provizorní most, který je tady je už ani nevím kolik let, asi spoustu. Odhadovaná váha je 72 tun. Máme to našponované, v 9 hodin by měla být výluka, most půjde nahoru a položíme ho pak vedle na panely."

Podle původního plánu měla být první část mostu snesena po 9. hodině. Protože však byla připevněna důkladněji, než stavbaři předpokládali, došlo k samotnému oddělení a snesení až po poledni. Při demontáži další části už museli stavbaři silniční dopravu omezit a vést po objízdné trase.

Miroslav Bocák, Správa železnic, ředitel Stavební správy východ: "Celková rekonstrukce stanice Havířov si vyžádá i rekonstrukci uvedeného mostu. Bude vybudován nový most se štěrkovým ložem, bude mít lepší uložení kolejnic a lepší geometrii koleje. Takže stávající ocelový most bude demontován a vybudován bude nový. Samozřejmě, tato rekonstrukce si vyžádá i uzavírky jednotlivých jízdních pruhů pod mostem. Tato uzavírka bude trvat řádově asi 4 měsíce. Potom se v následujícím druhém pololetí tento provoz otočí. To znamená, že bude opět obnoven provoz v jednom pruhu a uzavře se druhý pruh. Bude to podobné omezení jako na dálniční sítí, když se rekonstruuje dálnice a přejíždí se do protijedoucího pruhu a následně se to pak vrátí."