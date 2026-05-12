Dopravu ve Svoru komplikuje stavba obchvatu

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Na stavbě I/9 obchvat Svoru jsme se dostali do třetího roku výstavby. V současné době byl zřízen bypass, který zajistí, aby ta dlouhodobá uzavírka nebyla tak dlouhá. Řidiči budou jezdit po provizorní komunikaci do konce května.“
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Na základě žádosti krajů a po jednáních se zhotovitelem jsme přijali dočasné opatření, spočívající ve zřízení provizorní komunikace. Ta umožní prodloužit průjezdnost stavbou a současně zahájit práce na výstavbě mostu, který svou polohou kříží stávající silnici I/9.“
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Od 1.6. se zruší, odtěží stávající komunikace I/9 a na křížení s budoucím obchvatem vznikne most. Řidiči by neměli kudy jezdit, proto se musí komunikace uzavřít.“
Uzavírka by následně měla trvat zhruba 24 týdnů. Liberecký a Ústecký kraj to ale odmítají a požadují její zkrácení na maximálně 20 týdnů.
Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje: „Každý týden, kdy ta objízdná trasa bude zatěžovat okolní komunikace a obce, je pro nás zbytečný, takže nesouhlasíme s těmi 24 týdny. Žádáme, aby byla dodržena původní dohoda, která vznikla při vyjednávání s Ústeckým krajem."
Stavba obchvatu Svoru o délce zhruba 2 kilometry počítá mimo jiné s vybudováním celkem 6 mostů. Ředitelství silnic a dálnic za ni zaplatí půl miliardy korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava