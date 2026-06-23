Dorostenci a dorostenky poměří své síly na MČR v požárním sportu v Liberci

Hlavním organizátorem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Libereckého kraje. Týmy dorostenek a dorostenců, ale i kategorie jednotlivců, se na mistrovství kvalifikovaly na základě výsledků v postupových okresních a krajských kolech. Celkem postoupilo 15 týmů dorostenek a 15 týmů dorostenců, jedno družstvo tvoří 8 závodníků. O víkendu budou týmy soutěžit v disciplíně běh na 100 m s překážkami, štafeta 4x 100 m s překážkami a požární útok. Součet nejlepších výsledků v každé disciplíně určí konečného vítěze.
V pondělí 29. června je na dráze vystřídají dorostenci a dorostenky v samostatných kategoriích mladší (13–14 let) střední (15–16 let) a starší (17–18 let). Za každý kraj na mistrovství postoupil vždy jeden zástupce v každé kategorii, celkem se bude soutěže účastnit 84 sportovců. Závodit budou jednotlivci v disciplínách běh na 100 m s překážkami a běh na 100 m s PHP (přenosný hasicí přístroj). Stejně jako u družstev, součet nejlepších časů v obou disciplínách stanoví konečného vítěze v každé dílčí kategorii.
DOROSTENKY - DRUŽSTVA (sobota 27. 6. 2026)
|Startovní číslo
|KSH (Krajské sdružení hasičů)
|OSH (Okresní sdružení hasičů)
|SDH (Sbor dobrovolných hasičů)
|1.
|Královéhradecký
|Jičín
|Vrchovina
|2.
|Jihomoravský
|Hodonín
|Vnorovy
|3.
|Zlínský
|Vsetín
|Hovězí
|4.
|Středočeský
|Nymburk
|Velenka
|5.
|Ústecký
|Litoměřice
|Vědomice
|6.
|Olomoucký
|Šumperk
|Bludov
|7.
|Středočeský
|Mělník
|Tuhaň
|8.
|Liberecký
|Semily
|Roprachtice
|9.
|Jihočeský
|České Budějovice
|Borovany
|10.
|Karlovarský
|Cheb
|Křižovatka
|11.
|Plzeňský
|Plzeň - jih
|Dobřany
|12.
|Pardubický
|Pardubice
|Stéblová
|13.
|Vysočina
|Jihlava
|Dolní Cerekev
|14.
|Praha
|Praha
|Zličín
|15.
|Moravskoslezský
|Ostrava
|Ostrava - Heřmanice
DOROSTENCI - DRUŽSTVA (neděle 28. 6. 2026)
|Startovní číslo
|KSH (Krajské sdružení hasičů)
|OSH (Okresní sdružení hasičů)
|SDH (Sbor dobrovolných hasičů)
|1.
|Pardubický
|Chrudim
|Seč
|2.
|Středočeský
|Rakovník
|Lužná
|3.
|Královéhradecký
|Rychnov nad Kněžnou
|Javornice - Obec
|4.
|Zlínský
|Vsetín
|Oznice
|5.
|Středočeský
|Nymburk
|Písková Lhota
|6.
|Jihomoravský
|Hodonín
|Mistřín
|7.
|Moravskoslezský
|Frýdek - Místek
|Dolní Tošanovice
|8.
|Liberecký
|Semily
|Bozkov
|9.
|Plzeňský
|Plzeň - jih
|Dobřany
|10.
|Ústecký
|Louny
|Cítoliby
|11.
|Praha
|Praha
|Zličín
|12.
|Jihočeský
|České Budějovice
|Borovany
|13.
|Karlovarský
|Cheb
|Teplá
|14.
|Vysočina
|Jihlava
|Panská Lhota
|15.
|Olomoucký
|Šumperk
|Bludov
Kompletní přehled jednotlivců, kteří se kvalifikovali na mistrovství najdete na stránkách mladez.dh.cz
Více informací na dh.cz, mladez.dh.cz a sociálních sítích sdružení:
Facebook: https://www.facebook.com/sdruzenihasicu
Instagram: https://www.instagram.com/sdruzeni_hasicu/
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.