Dosavadní odhlučňovací stěny na dálnici D48 u Dobré doplní další bariéry

Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD: „Na obchvatu Frýdku-Místku doplňujeme protihluková opatření. Práce probíhají v katastru obce Dobrá u křížení novostavby s původní trasou dálnice D48. V daném místě byly při opakovaných kontrolních měřeních zjištěny nadlimitní hodnoty hluku u některých přilehlých nemovitostí. Snížení hlukové zátěže zajistí prodloužení, úprava a také dostavba úplně nových protihlukových stěn.“
Provoz je v místě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to jak na hlavních tazích, tak i na přivaděči přes dálniční přemostění od Frýdku-Místku. Právě při napojování přivaděče na dálnici ve směru na Český Těšín dochází ke kolizním situacím, když se tam vozidla zařazují do kolony. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení i aktuální situaci v provozu. Práce na protihlukových stěnách by měly pokračovat také v zimním období, pokud to počasí dovolí.
Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD: „Akce potrvá zhruba do února, pokud nenastanou velké mrazy nebo jiné zimní podmínky ohrožující kvalitu konečného díla.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59987.