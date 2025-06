Doško: Čím více vlastní výroby, tím méně závislost na dodávkách zvenčí

Trendem je, aby měl výrobce co nejvíce celků například vozidla ve vlastní ruce, tedy aby byl o to méně závislý na dodávkách od dodavatelů, případně na subdodávkách ze zahraničí. "Díky tomu jsme schopni navyšovat výrobu interními zdroji a zároveň jsme schopni dodávat i rychleji a flexibilně. Případně máme jistotu, že pokud by někde k něčemu došlo, jsme schopni dodávat celek nebo největší část celku,“ vysvětluje Pavel Doško.

Přínosem pro celou Českou republiku je tzv. bezpečnost dodávek. "To znamená, že domácí dodavatel jako CSG je schopen pokračovat v dodávkách, i pokud by někde na světě nastal nějaký problém a případný dodavatelský stát by se soustředil na dodávky pro vlastní armádu.“

Video z IDET je k dispozici ZDE.

Samozřejmostí je monitorování vývoje ve světě. "Sledujeme, jak námi dodávanou techniku uživatelé používají a jakým problémům čelí. To se snažíme zohledňovat v celkové koncepci pro dělostřeleckou techniku. Vyznáváme hlavně schopnost shoot and scoot, kdy je dělostřelecký systém schopný přijet na nepřipravenou palebnou pozici, velice rychle zahájit palebnou úlohu a zmizet, než je nepřítel schopen nějakým způsobem reagovat,“ přibližuje Pavel Doško.

Poměrně složitou činností je nicméně testování nové vojenské techniky, potřebných míst je stále málo – a ta, kde se zkoušky provádějí, jsou terčem kritiky. "Testování vojenské techniky je obecně ve střední Evropě složitá záležitost. My máme vlastní zázemí, kde jsme schopni otestovat jízdní vlastnosti a v omezené míře také střelbu. Pokud se týče ostré střelby z vysoce garážových zbraní, tak je to opravdu náročnější úkol. Budeme rádi, pokud se podaří ve spolupráci s ministerstvem obrany najít třeba možnosti využívání výcvikových prostorů ministerstva obrany,“ doufá ředitel rozvoje obchodu s pozemní technikou v divizi CSG Defence,