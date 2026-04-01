Dostupnější profesionální péče o vlasy: TOMAS ARSOV vstupuje do sítě drogerií dm

„Zdravé vlasy nejsou samozřejmost. Jsou výsledkem pravidelné péče, kterou chceme zpřístupnit široké veřejnosti,“ říká Tomáš Arsov. Cílem je, aby se kvalitní péče stala přirozenou součástí každodenní rutiny. dm umožňuje jednoduchý výběr při běžném nákupu bez složitého rozhodování.
Do prodejen přichází tyto klíčové produkty:
- BONFIRE: šampon a kondicionér pro poškozené vlasy – vyhlazují a zlepšují vzhled.
- GREEN TEA: šampon a kondicionér pro rychle se mastící vlasovou pokožku.
- BALANCE: obnovující maska posiluje oslabené vlasy a chrání konečky před lámáním.
- HAIR BOOSTER: šampon pomáhá při padání vlasů, podporuje růst a blokaci DHT.
- INTENSIVE HYDRATING: šampon, kondicionér a maska hloubkově hydratují a uhlazují.
- HOLD-UP: lak na vlasy fixuje účes bez zatížení.
„Produkty navrhujeme tak, aby na sebe navazovaly. Nejde o jeden produkt, ale o systém péče, který dává smysl dlouhodobě,“ vysvětluje Arsov. Značka vychází z praxe salonu a propojuje zkušenosti stylistů s vědeckými poznatky. „Nejde o rychlá řešení, ale o pochopení vlasů a správnou péči,“ dodává.
Vstup do dm je strategickým krokem ke zpřístupnění kvality širšímu publiku. „Zákazníci hledají kvalitu i jednoduchost. dm umožňuje obě tyto potřeby propojit,“ říká David Pála, ředitel marketingu TOMAS ARSOV. Značka staví na myšlence pravidelnosti. „Největší změna přichází s každodenní péčí,“ uzavírá Arsov. Cesta ke zdravým vlasům je nyní zase o krok blíž.
Zdroj: TOMAS ARSOV