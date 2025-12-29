Dotace šancí pro výhodný nákup obecních boxů

V obcích mají vesměs se zásilkovými boxy pozitivní zkušenosti. Důkazem je hodnocení starosty jihočeských Chelčic Jana Balounka. „Díky pořízení OX Boxů v obci Chelčice se podařilo uskutečnit krok, který posouvá obec směrem k moderním a udržitelným službám. Instalace OX Point boxů vedle obecního obchodu přináší lidem v naší obci možnost využívat doručování a odesílání zásilek, elektronickou úřední desku v režimu nepřetržitého provozu. Díky tomu se lidé nemusí přizpůsobovat otevírací době úřadů nebo obchodů, ale mohou své záležitosti vyřídit kdykoliv během dne i noci,“ říká starosta Chelčic Jan Balounek.
Flexibilitu služeb OX Pointu zdůrazňuje starosta středočeských Všeradic Martin Šebek. „OX Point nabízí box, který reflektuje přání obce na přidanou hodnotu služby pro lidi a dokáže se vhodně přizpůsobit jejich požadavkům,“ tvrdí starosta Všeradic Martin Šebek.
Pro mnoho starostů může být koupě boxu jistou zátěží pro obecní rozpočty. Nadějí jsou krajské dotační programy, které umožňují pořízení si moderních zásilkových boxů za nižší náklady. V mnoha krajích je klíčovou dotační injekcí pro obce je Program obnovy venkova (POV). Z něj mohou obce žádat dotaci na zlepšení občanské vybavenosti, technickou infrastrukturu. Pokud se v obci rozhodnou komplexně upravit veřejné prostranství, je možné už v existujícím projektu čerpat prostředky z vybrané výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na pořízení boxu jako vedlejší náklady až do deseti procent hodnoty celého projektu.
Během roku 2026 se na možné dotace na zásilkové boxy nově mohou těšit v Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Karlovarském. A jde vesměs o vyšší desítky tisíc korun, které se mohou stát vítaným příjmem v obecních rozpočtech. Na peníze z dotací můžou v roce 2026 dosáhnout i obce v Královéhradeckém a Středočeském kraji. Oblíbené jsou zásilkové boxy OX Point na Vysočině, kde se v Pelhřimově vyrábějí. I pro místní starosty vypisuje Kraj Vysočina dotační programy, čímž usnadňuje koupi chytrých komplexních boxů s přidanou hodnotou pro starosty i místní obyvatele.
Více než polovina krajů v České republice tedy dává v roce 2026 starostům malých obcí jedinečnou šanci na koupi boxů, které slouží nejen k příjmu a výdeji zásilek, ale i jako elektronické úřední desky, úschovny věcí, hotspoty či meteorologické stanice. A v OX Pointu intenzivně pracují na tom, aby se z boxů už brzy staly i nabíječky pro elektrokola.
O OX Point:
OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.
Zdroj: CONTEG