Dovolená na Maledivách - narozeniny v tyrkysovém ráji

Ostrov, kde se neztratíte
Dhigali je útulný ostrov o rozměrech zhruba 1200 na 260 metrů. I když ho hravě přejdete pěšky, po celém resortu neustále krouží dvě buginy v opačných směrech. Stačí mávnout a svezou vás kamkoli potřebujete. Skvělým pomocníkem je hotelová aplikace, kde můžete v reálném čase sledovat pohyb bugin na mapě, rezervovat si výlety či stůl v restauraci, nebo si nastudovat detaily o místní fauně a flóře.
Ubytování: Soukromí mezi palmami
Bydlely jsme v bungalovu typu Beach Deluxe na jižní straně ostrova. Přestože v blízkosti přistávají hydroplány, hluk nás nijak neomezoval – naopak, pozorovat jejich vzlety několikrát denně byla nevšední podívaná. Samotný bungalov byl velkorysý (přes 80 m2) s polootevřenou koupelnou a velkou terasou, ze které vedly kroky přímo na pláž. Díky husté zeleni mezi domky jsme si užívaly absolutní soukromí. Pokoj byl denně precizně uklizen a minibar poctivě doplňován nápoji i sladkostmi. Nezbytné deštníky na pokoji také najdete.
Gastronomie: Od snídaně s delfíny po koktejl při západu slunce
Jídlo v Dhigali je kapitolou samou o sobě. Snídaně s výhledem na oceán, kde jsme v dálce pozorovaly skákající delfíny, byly nezapomenutelné. Z nabídky barů vřele doporučuji mangové nebo maracujové mojito. Večery se pak odehrávají v baru na západní straně ostrova, kde se za doprovodu živé hudby sledují ty nejkrásnější nebeské scenérie.
V resortu najdete i tři á la carte restaurace. Vyzkoušely jsme asijskou kuchyni a jídlo bylo excelentní, i když obsluha byla v tu chvíli trochu méně všímavá. Pokud se vám ale nechce z plavek, můžete si v pizzerii vyzvednout čerstvou pizzu a sníst si ji přímo na pláži. Jako milovnice kávy jsme také ocenily místní kavárnu s výběrem dezertů a domácí zmrzliny.
Vybavení, služby a personál hotelu
Hotel nabízí zdarma zapůjčení vybavení na šnorchlování, které vrátíte den před odjezdem.V ceně pobytu je také jednorázové zapůjčení kajaku nebo paddleboardu. Hotel nabízí i potápěčské centrum, SPA - za poplatek. Pro děti dětský klub s hřištěm. Wifi k dispozici v celém areálu, po celém ostrově.
Personál byl velmi vlídný, usměvavý a uctivý. Každý zdravil a rád si s vámi popovídal.
Podmořský svět na dosah ruky
Moře v Dhigali je křišťálově čisté i po bouřce a báječně teplé. Díky vlnolamům je hladina klidná a ideální pro pozorování podmořského života. Přímo u břehu můžete potkat malé žraloky, želvy a nespočet druhů barevných ryb. V rámci delšího pobytu jsme měly v ceně dva výlety: plavbu za delfíny, na které jsme měly štěstí, a jízdu lodí s proskleným dnem.
Džungle a drobné detaily
Když vás omrzí pláž, můžete se projít po „Jungle Walk“ – stezce vedoucí malou džunglí uvnitř ostrova. Odpoledne tam můžete pozorovat netopýry hodující na palmovém ovoci. Jediným drobným negativem, které jsme zaznamenaly, byl občasný zápach z pálení odpadu, který byl v horkém vlhkém vzduchu znát.
Narozeninová tečka
Resort nezapomíná ani na oslavence. K narozeninám nás na pokoji čekala krásně ozdobená postel, láhev šampaňského a vynikající čokoládový dortík. Celkový dojem? Personál byl nesmírně vlídný, uctivý a usměvavý. Kdybych se měla rozhodovat znovu, neváhám ani vteřinu. Dhigali doporučuji všemi deseti!
Zdroj: Zajezdy.cz