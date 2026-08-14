Dovolená stokrát jinak. Nemusí to být jen o lehátku a spálených zádech

Pod slovem dovolená se skrývá nespočet možností. Jeden preferuje all inclusive resort, kde se nejvíce zapotí při cestě z bazénu k plážovému baru, jiný naopak vyhledává aktivní úniky do přírody, túry po horách nebo nasávání atmosféry starých měst. Žádná z variant není špatná. Pokud ale během roku trávíte většinu času sezením v kanceláři, není od věci i tu nejpasivnější dovolenou občas něčím oživit.
Osm hodin u moře je pořád osm hodin bez pohybu
Ležet na pláži, odpočívat u bazénu a užívat si nicnedělání k dovolené neodmyslitelně patří. Pokud ale celý den strávíte v jedné poloze, vaše tělo si příliš neodpočine. Přidejte trochu pohybu, nemusí jít přitom o žádné extrémní sportovní výkony. Bohatě stačí vyrazit na ranní procházku po plážové promenádě, ztratit se v uličkách historického centra nebo si večer dopřát pár kilometrů při západu slunce. Nejlepší pohyb je totiž ten, který nevnímáme jako trénink, ale jako objevování.
Když chcete být sami se sebou
Stále populárnějším typem odpočinku je sólo cestování, nebo chvíle, kdy se na rodinné dovolené na hodinu trhnete od ostatních. Je to čas, kdy si můžete konečně poslechnout oblíbený podcast, audioknihu nebo hudbu, na kterou jindy není čas. Pro tyto chvíle pohody i aktivních procházek jsou ideálním společníkem inovativní sluchátka HUAWEI FreeClip 2 S. Díky open-ear konstrukci netlumí zvuky zvenčí. Můžete si tak užívat svůj soukromý audio svět, ale zároveň zůstáváte v bezpečí – bez problému uslyšíte přijíždějící auto na ulici, šumění mořských vln nebo i hlášení na letišti.
Mini golf nebo paddleboard
Pokud vás na dlouhé procházky neužije, zkuste využít nenáročné aktivity, které daná destinace nabízí. Půjčte si na hodinu paddleboard, zahrajte si plážový volejbal nebo vyrazte na večerní minigolf, který je pro mnohé nostalgickou klasikou. Jsou to nenáročné formy pohybu, u kterých se zasmějete, a navíc vám po nich mnohem více vyhládne na místní speciality.
Od každého trochu
Pokud chcete vyváženou dovolenou, kde se nebudete omezovat v jídle a zároveň budete objevovat krásu prostředí a užijete si i vlny u moře nebo v hotelovém bazénu, nikdo vám nebrání. Když ale tyto dny sladkého nicnedělání proložíte objevováním okolí, drobnými výlety a lehkým pohybem, získáte nejen skvělé vzpomínky, ale z dovolené se vrátíte fyzicky i psychicky svěžejší. Při plánování aktivit na dovolené však mějte na paměti, že nic by se nemělo přehánět.
Dostupnost a cena
Sluchátka Huawei FreeClip 2 S jsou dostupná od 14. července na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejce Alza za 5999 Kč. Nová generace FreeClip 2 S je určena pro ty, kteří hledají spojení moderních technologií, kvalitního zvuku a designu, který působí jako stylový doplněk pro každý den. V rámci uvedení produktu na trh je navíc možné zakoupit sluchátka s 10% slevou. Speciální nabídka platí do 23. 8. 2026.
Zdroj: Huawei
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