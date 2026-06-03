Dovolená v ČR: pojištění pomůže při cestách na chalupu, do kempu i lázní

Zrušená rezervace neznamená ztrátu peněz
Majitelé penzionů, provozovatelé hotelů a pronajímatelé chalup dnes často požadují platbu předem. Při zrušení dovolené tak hrozí vysoké storno poplatky. Připojištění storna pobytu v rámci pojištění Event od Colonnade Insurance chrání před finanční ztrátou, aby zálohy nepropadly. Zajišťuje náhradu peněz za stornopoplatky až do výše 500.000 Kč na pojistnou smlouvu. Pokud se navíc cesta zruší z důvodu hospitalizace, uplatňuje se nulová spoluúčast.
Finanční podpora při úrazu a hospitalizaci
Pojištění Event od Colonnade nenabízí pouze proplacení nevyužitého ubytování, ale myslí i na zdraví přímo během pobytu. Pokud se zraníte a úraz si vyžádá léčbu delší než 8 dnů, vyplatíme vám denní odškodné za dobu nezbytného léčení. V případě pobytu v nemocnici delším než 24 hodin pak pojištěnému náleží finanční kompenzace za každý den hospitalizace. Pojištění pokrývá i trvalé následky úrazu, a to až do výše 1,000.000 Kč podle zvolené varianty.
Krytí pro osobní věci a odpovědnost za škodu
Dovolená přináší i riziko neúmyslného poškození cizího majetku nebo ublížení na zdraví. Ať už dojde k rozbití vybavení pronajaté chalupy, nebo k jiné újmě, pojištění odpovědnosti poskytuje ochranu s vysokým limitem až 5,000.000 Kč. Zahrnuje také náhradu škody na osobních věcech a zavazadlech při živelní události, dopravní nehodě nebo krádeži z ubytování.
Kdy máte nárok na proplacení storna
Uhradíme stornopoplatky, pokud musíte pobyt nezbytně zrušit z důvodů mimo vaši kontrolu, a to 30 dní a méně před odjezdem. Konkrétně pomáháme v těchto nečekaných situacích:
Zdraví a rodina:
- Vaše náhlá nemoc, úraz, úmrtí nebo zjištění těhotenství (pokud vám lékař cestu nedoporučí).
- Nemoc, úraz či úmrtí člena rodiny, spolucestujícího nebo osoby, o kterou se musíte postarat.
- Úmrtí domácího mazlíčka.
- Umístění do nařízené karantény během 2 týdnů před odjezdem.
Práce, studium a úřady:
- Nečekaná výpověď ze zaměstnání (s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).
- Opravná univerzitní zkouška v termínu dovolené (nebo do 7 dnů po návratu).
- Předvolání k soudu (nikoli jako znalec), rozvodové řízení nebo adopce dítěte.
Majetek, doprava a bezpečnost:
- Krádež vašich osobních dokladů v průběhu 7 dnů před odjezdem.
- Dopravní nehoda vozu, kterým cestujete na pobyt (nefunkčnost vozu doložená policií).
- Vy nebo člen vaší rodiny se stanete obětí trestného činu.
- Loupež nebo velká škoda na majetku u vás doma způsobená živlem (nad 200 000 Kč).
- Přírodní katastrofa v cílové destinaci (označená úřady max. 5 dní předem).
Jak postupovat při zrušení:
- Zajistěte si doklady: Připravte si potvrzení o události (lékařská zpráva, policejní protokol apod.).
- Zrušte ubytování: Co nejdříve kontaktujte ubytovatele a pobyt stornujte.
- Nahlaste událost: Vyplňte online formulář na webu pojišťovny a doložte potřebné dokumenty.
Pojištění platí nejen během samotného pobytu, ale chrání cestovatele už na cestě z bydliště a při přejíždění mezi různými místy konání akce. Pro plnou platnost storna je ideální sjednat připojištění hned v den uzavření rezervační smlouvy nebo úhrady cesty.
Tuzemská dovolená nabízí nádherné zážitky, ale vyžaduje často i nemalé výdaje. Event pojištění zajišťuje plnou podporu při úrazech a ochranu financí při nečekané změně plánů.
Colonnade Insurance je neživotní pojišťovnou nabízející komplexní portfolio tradičních i specializovaných produktů pro podnikatele i koncové zákazníky. Díky příslušnosti ke kanadskému holdingu Fairfax patří v oblasti pojištění ke světové špičce. Prostřednictvím poboček působí vedle České republiky také na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Polsku a prostřednictvím dceřiné společnosti na Ukrajině.
Zdroj: Colonnade Insurance
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.