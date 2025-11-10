Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

New York 10. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Ředitel súdánské nemocnice Al Nao oceněn za zajištění klíčové zdravotní péče uprostřed občanské války a za záchranu stovek životů

Humanitární iniciativa Aurora ve čtvrtek večer oznámila, že laureátem Ceny Aurora pro rok 2025 se stal Dr. Jamal Eltaeb. Ocenění Aurora Prize for Awakening Humanity (Cena Aurory za probuzení lidskosti), spojené s částkou 1 milion dolarů, se uděluje osobnostem, které riskují život při záchraně druhých. Letos Aurora vyzdvihla mimořádnou odvahu Dr. Eltaeba a jeho neochvějné odhodlání poskytovat péči lidem, kteří uvízli v oblastech zasažených konfliktem.

Uprostřed ničivé občanské války v Súdánu a téměř úplného zhroucení místní zdravotní péče dokázal Dr. Eltaeb zachovat provoz nemocnice Al Nao v Omdurmanu, která zůstává jedním z posledních fungujících specializovaných nemocničních zařízení v širším okolí Chartúmu, což jen podtrhuje jeho nezdolnost a vůdčích schopnosti v extrémních podmínkách.

„Už když jsem vyrůstal, uvědomoval jsem si, jak křehký život může být a jak velký rozdíl může znamenat péče a znalosti jediného člověka. Chtěl jsem se stát lékařem, protože jsem chtěl lidem pomáhat v jejich nejtěžších chvílích," uvedl Dr. Eltaeb. „Cena Aurory povzbuzuje lékaře, učitele, humanitární pracovníky i obyčejné lidi po celém světě, aby vytrvali, protože jejich úsilí má smysl. Připomíná nám, že odvaha jediného člověka dokáže podnítit změnu a soucit má léčivou moc. I ten nejmenší projev laskavosti může přinést naději."

„V době, kdy se šíří lhostejnost a soucit je ohrožen, je Dr. Eltaeb živým důkazem toho, že lidskost nezmizela," uvedl Noubar Afeyan, spoluzakladatel a předseda správní rady humanitární iniciativy Aurora a zakladatel a generální ředitel společnosti Flagship Pioneering. „Ve světě, kde titulky příliš často plní ‚nehumánnost', nám Dr. Eltaeb připomíná, že humanitární duch stále žije a že každý z nás má odpovědnost za to udržet jej při životě."

Jméno laureáta pro rok 2025 bylo oznámeno na ceremoniálu Ceny Aurory, který se konal na Ellis Islandu, symbolu bezpečí a nových začátků. Událost zároveň připomněla desetileté globální úsilí iniciativy Aurora zaměřené na zviditelňování humanitárních pracovníků působících přímo v terénu.

Dr. Eltaeb vzešel z výběru, v němž bylo zvažováno více než 800 navržených kandidátů. V pozici laureáta Ceny Aurory 2025 obdrží finanční odměnu ve výši 1 milionu dolarů, jež podpoří rozvoj jeho humanitární činnosti a zároveň podpořit další místní lídry a malé organizace pomáhající lidem v tísni.

„Tváří v tvář nepředstavitelnému nebezpečí a strádání ukázal Dr. Eltaeb, jak vypadá skutečné humanitární vedení," uvedl Lord Ara Darzi, předseda výběrové komise Ceny Aurory a spoluředitel Institutu pro globální zdravotnické inovace při Imperial College v Londýně. „Aurora má tu čest podpořit jeho poslání a upozornit na houževnatost těch, kteří žijí uprostřed konfliktu. Nezištnost Dr. Eltaeba nám připomíná, že i v době války může zvítězit lidskost."

Od dubna 2023, kdy se konflikt v Súdánu dramaticky vyostřil, se Dr. Eltaeb vyrovnává s opakovanými nálety, rozpadající se infrastrukturou a zoufalým nedostatkem elektřiny a zdravotnického vybavení, včetně anestezie. I tak zajišťuje péči stovkám zraněných, vysídlených i kriticky nemocných lidí. Pod jeho vedením se nemocnice Al Nao stala skutečným záchranným lanem pro celou oblast a jasným symbolem odvahy, soudržnosti a neúnavného odhodlání chránit životy i v těch nejtvrdších podmínkách.

„Dr. Eltaeb je ztělesněním postoje, který odmítá lhostejnost," uvedla Chelsea Clintonová, členka výběrové komise Ceny Aurory a místopředsedkyně nadace Clinton Foundation a iniciativy Clinton Health Access Initiative. „Jeho služba lidem se neprojevuje jen v tom, že zachraňuje životy, ale také v tom, že pomáhá udržet v místní komunitě důstojnost a nezbytnou péči v období jednoho z nejhorších konfliktů v dějinách Súdánu."

Ceremoniál zároveň ocenil Sally Beckerovou, Dr. Zouhair Lahna a Dr. Jill Seamanovou jako vynikající humanitární pracovníky Aurora 2025, a vyzdvihl filantropy, kteří nejvýrazněji ztělesňují klíčovou hodnotu iniciativy Aurora „Vděčnost v akci": Henriettu H. Foreovou, Graçu Machelovou, Michaela Milkena a Davida Rubensteina.

V roce 2025 slaví Cena Aurory za probuzení lidskosti deset let. Jde o vlajkový program humanitární iniciativy Aurora, která vznikla na počest přeživších arménské genocidy a z vděčnosti jejich zachráncům. Aurora zesiluje hlas těch, kdo stojí v první linii světových humanitárních krizí a poskytuje jim prostředky, aby v duchu hesla „Vděčnost v akci" mohli svou práci rozšířit. Vychází z přesvědčení, že v každém člověku je kus lidskosti a za každou lidskostí je člověk, a inspiruje lidi po celém světě k odvaze a laskavosti.

O humanitární iniciativě Aurora

Humanitární iniciativa Aurora posiluje záchrannou práci po celém světě tím, že vyzdvihuje a podporuje mimořádné osobnosti, které pomáhají druhým po celém světě. Aurora vznikla na počest přeživších arménské genocidy a z vděčnosti těm, kdo jim zachránili život. Za posledních deset let vybudovala globální síť a pomohla více než 3,5 milionu lidí zasažených humanitárními krizemi. Tím, že podporuje lidi, kteří svůj život zasvětili pomoci druhým, přispívá k šíření lidskosti a solidarity i do budoucna. Více informací najdete na www.AuroraHumanitarian.org.

 

 

