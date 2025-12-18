Dr. Kalliwoda: Přesvědčivé výsledky Q3 2025 a pozitivní výhled

Společnost Dr. Kalliwoda Research zveřejnila aktualizaci analýzy akcií GEVORKYAN, vycházející ze silných výsledků za 3. čtvrtletí, které byly oznámeny dne 19. listopadu 2025: GEVORKYAN, a.s. Comprehensive Update Q3 2025.
Podle analytické zprávy dosáhla společnost GEVORKYAN v Q3 2025 tržeb ve výši 63,5 mil. EUR (+8,7 % meziročně) a EBITDA ve výši 23 mil. EUR (+17 % meziročně). Cílová cena akcie je s růstovým potenciálem přibližně 40 %. Investiční doporučení „BUY“ pro GEVORKYAN, a.s., původně vydané při zahájení analytického pokrytí, bylo potvrzeno i v této aktualizaci. Analytická zpráva dále zdůrazňuje pokračující expanzi v obranném sektoru, mezinárodní růst prostřednictvím expanze v podobě GEVORKYAN Force Defence Poland a probíhající certifikační procesy pro dodavatelské řetězce v oblasti letectví a NATO.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.eu/cs.
O Dr. Kalliwoda Research GmbH
Dr. Kalliwoda Research GmbH je nezávislá výzkumná společnost zaměřující se na finanční a investiční analýzy. Byla založena v roce 2003 a poskytuje analytické služby, které pomáhají investorům činit informovaná rozhodnutí. Více informací naleznete na https://www.kalliwoda.com/.
Upozornění:
Tato tisková zpráva se vztahuje k nezávislé analytické zprávě vypracované společností Dr. Kalliwoda Research GmbH. Doporučení a cenové odhady vyjadřují nezávislé stanovisko analytika a nepředstavují investiční doporučení GEVORKYAN, a.s. Společnost nenese odpovědnost za obsah ani závěry uvedené v analytické zprávě.
