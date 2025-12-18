Dr. Kalliwoda: Přesvědčivé výsledky Q3 2025 a pozitivní výhled

Praha/Vlkanová (Slovensko) 18. prosince 2025 (PROTEXT) - "GEVORKYAN, a.s. dosáhla silné finanční i provozní výkonnosti za první tři čtvrtletí roku 2025 a vykázala zřetelné meziroční zlepšení ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2024. Srovnání s Q3 2024 potvrzuje stabilní finanční zlepšování podpořené disciplinovaným řízením nákladů, rozšiřováním výrobních kapacit a rostoucí zákaznickou i projektovou základnou," uvádí Dr. Norbert Kalliwoda ve svém nezávislém analytickém pokrytí akcií společnosti GEVORKYAN.

Společnost Dr. Kalliwoda Research zveřejnila aktualizaci analýzy akcií GEVORKYAN, vycházející ze silných výsledků za 3. čtvrtletí, které byly oznámeny dne 19. listopadu 2025: GEVORKYAN, a.s. Comprehensive Update Q3 2025.

Podle analytické zprávy dosáhla společnost GEVORKYAN v Q3 2025 tržeb ve výši 63,5 mil. EUR (+8,7 % meziročně) a EBITDA ve výši 23 mil. EUR (+17 % meziročně). Cílová cena akcie je s růstovým potenciálem přibližně 40 %. Investiční doporučení „BUY“ pro GEVORKYAN, a.s., původně vydané při zahájení analytického pokrytí, bylo potvrzeno i v této aktualizaci. Analytická zpráva dále zdůrazňuje pokračující expanzi v obranném sektoru, mezinárodní růst prostřednictvím expanze v podobě GEVORKYAN Force Defence Poland a probíhající certifikační procesy pro dodavatelské řetězce v oblasti letectví a NATO.

 

O GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.eu/cs.

O Dr. Kalliwoda Research GmbH

Dr. Kalliwoda Research GmbH je nezávislá výzkumná společnost zaměřující se na finanční a investiční analýzy. Byla založena v roce 2003 a poskytuje analytické služby, které pomáhají investorům činit informovaná rozhodnutí. Více informací naleznete na https://www.kalliwoda.com/.

 

Kontaktní informace:

Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

 

Upozornění:

Tato tisková zpráva se vztahuje k nezávislé analytické zprávě vypracované společností Dr. Kalliwoda Research GmbH. Doporučení a cenové odhady vyjadřují nezávislé stanovisko analytika a nepředstavují investiční doporučení GEVORKYAN, a.s. Společnost nenese odpovědnost za obsah ani závěry uvedené v analytické zprávě.

 

Zdroj: GEVORKYAN

 

 

