Dr. Zeng uvedl, že v asijsko-pacifickém regionu převažují příležitosti nad výzvami, a zdůraznil, že inovace v oblasti technologií a obchodních modelů mohou přinést praktická řešení pro ekologičtější a udržitelnější budoucnost.
Jako příklad zmínil inovace společnosti CATL v oblasti výměny baterií a elektrického letectví. Ačkoliv se zmíněné odvětví dosud soustředilo především na elektromobily, společnost CATL pro tato vozidla také rozvíjí infrastrukturu. Její technologie výměny baterií umožňuje vyměnit baterii v elektromobilu za pouhých 99 sekund, díky čemuž vzniká nový obchodní model pro doplňování energie elektromobilů s potenciálem využití v celém regionu.
Společnost CATL rovněž pracuje na zvýšení energetické hustoty baterií na minimálně 350 Wh/kg, aby bylo možné pohánět elektrická letadla se schopností kolmého vzletu a přistání (eVTOL). Vzhledem k rozsáhlosti asijsko-pacifického regionu by technologie eVTOL mohla sehrát důležitou roli v dopravě budoucnosti, protože by zkrátila dvouhodinovou cestu po silnici na 15 minut letu.
V souvislosti s dlouhodobými partnerstvími zdůraznil dr. Zeng, že udržitelná spolupráce začíná společným cílem, a to „přinášet lidem prospěch a zajistit jim větší bohatství a lepší zdraví trvalým a udržitelným způsobem". Prohlásil, že tento společný cíl je nezbytný pro budování trvalých partnerství a dosažení společné prosperity.
Třiatřicáté zasedání hospodářských lídrů APEC se bude konat ve dnech 18. až 19. listopadu v čínském Šen-čenu. V rámci tohoto zasedání proběhne ve dnech 17. až 18. listopadu summit generálních ředitelů APEC. Robin Zeng byl jmenován jedním z čínských zástupců v Obchodní poradní radě APEC.
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60122.