Drahá nafta mění trh ojetin

Poptávka po naftových autech klesla o 10%
Zatímco ještě v průběhu února byly preference zákazníků téměř vyrovnané – benzín i nafta se pohybovaly okolo 49–50 % – během března dochází k výrazné změně. Podíl poptávek po benzínových vozech vzrostl až na 59 %, naopak nafta klesla na 39 %. To je výrazný pokles o 10 % během několika týdnů. "Podobnou situaci již známe z roku 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, kdy také došlo k razantnímu nárůstu cen pohonných hmot a nafta byla o několik korun dražší než benzín. To vedlo k přesunu zájmu od dieselových aut k benzínovým a díky tomu byl v tomto roce nejprodávanějším vozem benzínový hatchback,“ říká k Filip Kučera z Auto ESA.
Měsíčně za naftu o 1000 Kč více
Za tímto vývojem stojí především rozdílný růst cen paliv. Cena nafty vzrostla výrazně více než cena benzínu, což se promítá do vyšších měsíčních nákladů na provoz vozidla. U běžného řidiče s nájezdem okolo 1 500 km měsíčně znamená zdražení nárůst nákladů na pohonné hmoty přibližně o 1 000 Kč u nafty, zatímco u benzínu zhruba o 600 Kč. Tento rozdíl již zákazníci aktivně zohledňují při výběru vozu.
Poptávka po ojetinách zůstává stabilní
V březnu tradičně dochází k sezónnímu oživení poptávky. Denní průměr poptávek od začátku měsíce zůstává na podobných hodnotách, což naznačuje, že vyšší ceny pohonných hmot zatím nevedou k odkládání nákupu automobilu, ale spíše ke změně preferencí. „Pokud však bude tato situace trvat déle, lze očekávat, že část zákazníků by mohla nákup vozu odložit,“ doplňuje Filip Kučera, ředitel marketingu Auto ESA.
Alternativní pohony, jako jsou hybridy, LPG nebo CNG, se na celkovém počtu poptávek dlouhodobě podílejí pouze okrajově (do 2 %) a aktuální cenový vývoj na jejich podílu zatím nic zásadního nemění. „Vidíme velmi rychlou reakci zákazníků na změny cen paliv. Jakmile se zvýší rozdíl v provozních nákladech, projeví se to prakticky okamžitě v jejich preferencích. Zákazníci dnes více než dříve počítají celkové náklady na provoz vozidla,“ říká Filip Kučera z Auto ESA.
Aktuální data tak potvrzují, že cena pohonných hmot má přímý vliv na strukturu poptávky, nikoli však na její celkový objem. Zákazníci své nákupní rozhodnutí nemění, pouze jej přizpůsobují ekonomickým podmínkám.
Zdroj: AutoESA a.s.