„Kdo chce dnes rozumět pražskému prémiovému trhu, nemůže sledovat jen české hypotéky. Část movitých klientů investuje na světových finančních trzích a jejich možnosti ovlivňuje i vývoj globální ekonomiky. Zatímco pro jednu skupinu kupujících může být drahé financování zásadní překážkou, jiná má výrazně širší možnosti, jak s kapitálem pracovat. Právě tento rozdíl může být v příštích letech pro pražský trh stále důležitější,“ říká Filip Šejvl.
Globální ekonomické výzvy a jejich dopady na realitní trhy patřily mezi hlavní témata nedávného Global Symposium 2026 v Barceloně, pořádaného mezinárodní realitní sítí Leading Real Estate Companies of the World®, kterého je Philip & Frank partnerem za Českou republiku. Filip Šejvl na sympoziu upozornil především na rozdílné podmínky financování a rostoucí význam mezinárodního kapitálu.
Hypotéky v Česku a eurozóně
Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi českým a zahraničním realitním trhem jsou náklady na financování. Podle ČBA Hypomonitoru vzrostla průměrná realizovaná sazba nových hypoték v Česku v říjnu na 5,24 % ze zářijových 5,10 %. V eurozóně se přitom podle posledních dostupných zářijových údajů Evropské centrální banky sazby nových úvěrů na bydlení pohybovaly v závislosti na délce fixace přibližně mezi 3,4 a 3,9 %. Přestože se struktura obou hypotečních trhů liší, rozdíl v nákladech na financování je značný.
„Při diskusích s kolegy ze zahraničí mě překvapilo, jak výrazně se podmínky financování napříč Evropou liší. Zatímco v některých zemích se hypotéky pohybují kolem tří procent, v Česku se stále držíme nad pěti procenty. To je rozdíl, který může zásadně ovlivnit dostupnost bydlení i rozhodování kupujících. Praha tak čelí podobným ekonomickým výzvám jako ostatní evropské metropole, ale za odlišných finančních podmínek,“ vysvětluje Šejvl.
Vyšší sazby nicméně neznamenají, že by se český hypoteční trh zastavil. V říjnu banky poskytly 6 154 nových hypoték v objemu 28,6 miliardy korun. Financování tak zůstává důležitou součástí realitního trhu, přestože jeho cena může omezovat kupní možnosti části domácností.
Globální bohatství a pražské reality
Vedle dražšího financování se na světových trzích projevuje také rostoucí majetek nejbohatších skupin. Podle UBS Global Wealth Report 2026 vzrostlo celosvětové osobní bohatství v roce 2025 o 10,8 % a počet dolarových milionářů se zvýšil téměř o milion. K tomuto vývoji přispěly mimo jiné silné finanční trhy a růst hodnoty dalších aktiv.
Růst majetku přitom není důležitý pouze pro zahraniční realitní trhy. Také část movitých českých klientů investuje v mezinárodním měřítku a jejich finanční možnosti se tak nemusí odvíjet výhradně od domácí ekonomiky. Podobné globální trendy proto mohou ovlivňovat také poptávku po pražských prémiových nemovitostech.
„Rostoucí bohatství ale neznamená, že by movití klienti přestali řešit cenu. Právě naopak. U nemovitostí v řádu desítek milionů korun pečlivě zvažují, jakou hodnotu za své peníze získávají a jak nemovitost zapadá do jejich celkového investičního portfolia. Rozdíl je především v tom, že si mohou dovolit vybírat a rozhodovat se podle vlastní investiční strategie, nikoli pouze podle aktuálních podmínek financování,“ doplňuje Šejvl.
Praha v roce 2027
Další vývoj pražského trhu bude záviset také na místních podmínkách, především nabídce nového bydlení. Podle Deloitte Develop Indexu se ve třetím čtvrtletí 2026 počet bytů v nabídce pražských developerů mezičtvrtletně snížil o 11,1 %, zatímco jejich průměrná nabídková cena vzrostla o 2,2 % na 186 700 korun za metr čtvereční. Přestože údaje nezachycují samostatně prémiový segment, ukazují vývoj nabídky a cen pražských novostaveb.
„V roce 2027 bude podle mě zásadní sledovat skutečnou aktivitu kupujících a dostupnost kvalitních nemovitostí. Pokud bude financování nadále drahé, může to část poptávky omezovat. V prémiovém segmentu však očekávám, že významnou roli bude dál hrát finanční síla movitých klientů a omezená nabídka výjimečných nemovitostí. Praha má navíc svá specifika, takže zahraniční trendy nelze na zdejší trh automaticky přenášet. Právě kombinace místních podmínek a globálních ekonomických trendů bude podle mě rozhodovat o dalším směřování trhu,“ uzavírá Šejvl.
Zdroj: Realitní kancelář Philip & Frank
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60275.