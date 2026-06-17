Dražší paliva mění český trh s ojetinami. Češi přecházejí z TDI na TSI

Pohonné hmoty zdražily meziročně o čtvrtinu
Zatímco loni se průměrné ceny benzinu a nafty pohybovaly kolem 34 korun za litr, letošní jaro přineslo prudký růst. V březnu se ceny dostaly nad hranici 40 korun a v dubnu se benzin prodával v průměru za více než 43 korun za litr. Vyšší náklady na provoz se začaly rychle promítat do rozhodování zákazníků.
Benzin táhl celý trh
Podíl benzinových vozů na prodejích Auto ESA vzrostl meziročně z 51,2 % na 57,3 %, zatímco diesely klesly z 47,4 % na 41,3 %. Ještě výraznější změna je patrná v samotné poptávce z webových stránek www.autoesa.cz. Zatímco loni tvořily benzinové vozy 48 % všech online poptávek, letos už jejich podíl dosahuje 55 %.
Celkové prodeje sledovaných vozů přitom meziročně vzrostly o 8 %, tedy o více než 550 kusů. Růst však prakticky kompletně obstaraly vozy s benzinovými motory. Jejich prodeje vzrostly o více než 20 %, zatímco dieselové vozy meziročně ztratily.
„Ještě před několika lety byl diesel pro většinu zákazníků automatickou volbou. Letos ale vidíme, že lidé začínají více řešit celkové provozní náklady a stále častěji vybírají benzinové motory, které pro běžné používání dávají větší ekonomický smysl,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu Auto ESA.
Zákazníci přecházejí z TDI na TSI
Pomyslným vítězem se stal Volkswagen Golf, jehož prodeje v benzinových verzích vzrostly o 78 vozů. Výrazně rostly také Hyundai i30, Škoda Fabia, Škoda Octavia a Škoda Rapid. Celkově se prodeje pěti nejprodávanějších benzinových modelů zvýšily o 26 %.
Naopak tradiční dieselové kombíky ztrácejí. Například u nejprodávanějšího modelu dieselové Škody Octavia klesly prodeje meziročně o téměř 10 %.Velmi zajímavý vývoj je patrný i u motorizací. Výrazně rostl zájem o moderní benzinové motory TSI. Největší nárůst zaznamenal motor 1.4 TSI, jehož prodeje se meziročně zvýšily o 45,5 %. Motor 1.0 TSI vzrostl o 42,9 %. Naopak dieselové motory 1.6 TDI a 1.6 HDi ztratily meziročně 15,9 %, respektive 22,1 %. „Zákazníci dnes stále častěji hledají motory, které nabízejí rozumnou spotřebu, nižší servisní náklady a zároveň příjemnou dynamiku. Právě proto sledujeme přirozený přesun od tradičních TDI k benzinovým TSI,“ vysvětluje Kučera.
Dražší paliva nezastavila boom SUV
Přestože provoz automobilů výrazně zdražil, zákazníci neustupují ze svých požadavků na velikost a praktičnost vozu. Nejvíce rostly vozy SUV (+18,7 %) a hatchbacky (+17 %), zatímco segment MPV pokračoval v poklesu.Překvapivým zjištěním je, že dražší provoz nevedl zákazníky k nákupu menších nebo levnějších vozů. Průměrná cena prodaného automobilu zůstala na úrovni 215 tisíc korun. U benzinových variant dokonce vzrostla meziročně téměř o 3 %.
„Nevidíme, že by lidé kupovali menší nebo levnější auta. Spíše hledají optimální kombinaci pořizovací ceny a provozních nákladů. Letošní jaro tak podle nás urychlilo návrat benzinu na pozici dominantního paliva na českém trhu s ojetými vozy,“ uzavírá Filip Kučera.
Zdroj: AutoESA a.s.