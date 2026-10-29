Dražší paliva urychlují zájem o elektromobily

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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Rozdíl v provozních nákladech může být několikanásobný. Rostoucí ceny pohonných hmot spolu s rychlým technologickým vývojem elektromobilů mění ekonomiku automobilového provozu. Zatímco ještě před několika lety byly elektromobily často spojovány s vysokou pořizovací cenou, omezeným dojezdem a nutností domácího nabíjení, dnes se podle odborníků stále více dostávají do přímé konkurence se spalovacími vozy i v běžných cenových kategoriích.

„Vysoké ceny paliv posouvají část řidičů k elektromobilitě. Vidíme to nejen u nových vozů, ale výrazně také u ojetých elektromobilů,“ říká Martin Pultzner, zakladatel portálu fdrive.cz. Podle něj se meziročně více než zdvojnásobil prodej ojetých elektromobilů, zatímco prodeje nových elektromobilů rostou přibližně o 15 procent.

Elektromobily už nejsou jen městská auta 
Výrazný posun se odehrává také v efektivitě a dálničním dojezdu. Nové generace elektromobilů využívají efektivnější baterie, aerodynamiku a v některých případech také dvoustupňové převodovky. Podle testů webu fDrive.cz se v posledních letech zvýšil počet elektromobilů, které zvládnou při dálniční rychlosti 130 km/h ujet více než 400 kilometrů na jedno nabití.

„Dnes už rozhodně neplatí, že elektromobil musí být na dálnici zásadním kompromisem. U některých nových modelů se dostáváme ke spotřebě kolem 13 až 16 kWh na 100 kilometrů a dálniční dojezd kolem 400 kilometrů už není výjimkou,“ říká Pultzner.

Jako příklad nové generace dostupnějších elektromobilů uvádí Lukáš Hošek, generální ředitel Leapmotor pro Českou republiku, model Leapmotor B05. Ten se podle něj pohybuje při dálničním provozu přibližně mezi 13 a 15 kWh/100 km, což umožňuje dojezd blížící se 450 kilometrům v závislosti na podmínkách a konfiguraci vozu.

Cenová parita se posouvá do dostupnějších segmentů
Vedle provozních nákladů se mění také samotná pořizovací cena elektromobilů. Zatímco dříve byla cenová parita se spalovacími vozy patrná především u dražších modelů, postupně se dostává do střední a menší automobilové kategorie.

„Elektromobilita se začíná prostupovat i do segmentů, kde byla ještě před několika lety cenově obtížně dostupná. Dnes už zákazník nemusí dělat kompromis mezi cenou, dojezdem a výbavou. S rozšiřováním nabídky a vývojem technologií se elektromobily stávají reálnou alternativou i pro běžné řidiče, nejen pro zákazníky prémiových značek,“ říká Lukáš Hošek, generální ředitel Leapmotor pro Českou republiku.

Leapmotor aktuálně nabízí model B05 na českém trhu od přibližně 620 tisíc korun, přičemž nejvyšší výbava s větší baterií se pohybuje kolem 700 tisíc korun. Právě posun elektromobilů do cenových kategorií, kde si je pořizují běžní řidiči a rodiny, může podle něj urychlit jejich další rozšíření. Cenovou dostupnost potvrzuje i Tomáš Pindur, CEO společnosti Driveto: „U elektromobilů je zajímavý i operativní leasing. Díky němu zákazník nemusí při pořízení řešit celou pořizovací cenu vozu. Může si elektromobil vyzkoušet na několik let a platí předvídatelnou měsíční částku. To může být pro řidiče, kteří si nejsou jistí, zda je elektromobil pro ně, výrazně dostupnější cesta k jeho vyzkoušení.“

Elektromobilita není podmíněna fotovoltaikou
Jedním z častých argumentů proti elektromobilům zůstává otázka domácího nabíjení. Odborníci tvrdí, že vlastní fotovoltaika není podmínkou ekonomického provozu. „Fotovoltaika provoz elektromobilu dále zlevní, ale rozhodně není nutnou podmínkou. Už domácí nabíjení z běžného tarifu může být výrazně levnější než provoz spalovacího vozu,“ říká Pultzner. 

Pro řidiče žijící v bytových domech navíc nemusí být nutné nabíjet vůz každý den. Při běžném denním nájezdu může podle Hoška stačit veřejné nabíjení jednou za několik dní. V České republice zároveň postupně roste počet veřejně dostupných nabíjecích bodů.

Ceny ropy zůstávají významným rizikem
Ekonomiku provozu spalovacích vozů ovlivňují také přetrvávající rizika na světovém trhu s ropou. Podle ekonoma Kryštofa Míška ze společnosti Argos Capital zůstává zásadní bezpečnost přepravy přes Hormuzský průliv i Rudé moře a průliv Báb al-Mandab. Útoky na lodě a energetickou infrastrukturu ohrožují dodávky, zatímco objížďky a vyšší náklady na přepravu a pojištění mohou zdražovat ropu i ropné produkty.

Hranice 100 dolarů za barel již přitom není pouze rizikovým scénářem: ropa Brent se pohybuje kolem 108 dolarů a v posledních dnech se přiblížila ke 110 dolarům. Při další eskalaci a závažnějším omezení dodávek podle Míška nelze vyloučit opětovný růst ke 120 dolarům za barel. Jde však o podmíněný rizikový scénář, nikoli jistou prognózu.

Do českých cen benzínu a nafty se vedle ceny ropy promítají také kurz koruny vůči dolaru, rafinérské marže a dostupnost jednotlivých paliv. Nejistota na ropném trhu tak může posilovat zájem o elektromobily, sama o sobě ale nezaručuje jejich levnější provoz. Rozhoduje konkrétní spotřeba a cena nabíjení; zejména při domácím nabíjení může být úspora výrazná.

Elektromobil může mít výrazně nižší náklady na kilometr
Rozdíl mezi cenou elektřiny a pohonných hmot se nejvýrazněji projevuje v samotném provozu. Modelový výpočet prezentovaný v podcastu Autoinsider pracuje s elektromobilem se spotřebou 13 kWh/100 km. Při domácím nabíjení za 5 Kč/kWh vychází náklad přibližně na 0,65 Kč/km. Při započtení elektřiny z fotovoltaiky může být náklad ještě nižší. Ani řidič, který nemá možnost nabíjet doma, však podle modelového výpočtu nemusí být odkázán na ekonomicky nevýhodný provoz. Při veřejném nabíjení za přibližně 8 Kč/kWh vychází náklad kolem 1 Kč/km. Dokonce i při nabíjení výhradně na ultrarychlých stanicích za 12 Kč/kWh se dostává přibližně na 1,56 Kč/km.

Pro srovnání: automobil podobné velikosti se spotřebou 7 l/100 km při ceně benzínu 46 Kč/l vychází přibližně na 3,22 Kč/km. U naftového vozu se spotřebou 5 l/100 km a cenou nafty 50 Kč/l jde o 2,50 Kč/km. „I když někdo nabíjí pouze na nejrychlejších a nejdražších stanicích, provozní náklady mohou být zhruba poloviční oproti srovnatelnému benzínovému autu. Při domácím nabíjení je rozdíl ještě výraznější,“ dodává Pultzner.

Vyzkoušet elektromobil si lze pomoci operativního leasingu
Vedle ceny vozu hraje při rozhodování roli také způsob financování. U operativního leasingu zákazník nemusí financovat celou pořizovací cenu automobilu. Měsíční platba zohledňuje především předpokládaný pokles hodnoty vozu během sjednané doby užívání a podle konkrétní nabídky také další služby. Po skončení leasingu zákazník vůz zpravidla vrací a nemusí řešit jeho následný prodej ani budoucí zůstatkovou hodnotu.

„U elektromobilů je operativní leasing zajímavý právě z pohledu ekonomického rizika. Zákazník nemusí financovat celou pořizovací cenu vozu a zároveň na sebe nepřebírá riziko jeho budoucí prodejní ceny. V segmentu, kde se technologie rychle vyvíjí, může být předvídatelná měsíční platba důležitým argumentem,“ říká Tomáš Pindur, CEO společnosti Driveto.

 

Zdroj: ABBBA

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59840.

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