Dreame jmenovalo Cristiana Ronalda novým globálním ambasadorem značky

Dreame Technology, světový lídr v oblasti inovativních domácích spotřebičů a řešení pro chytrou domácnost, dnes oznámila historické globální partnerství s fotbalovou legendou Cristiano Ronaldo. Tato spolupráce představuje zásadní milník v historii společnosti a spojuje jednoho z nejdisciplinovanějších světových sportovců se značkou, kterou definuje neústupné úsilí o technologickou dokonalost a nejvyšší kvalitu.
Toto jmenování představuje strategické posílení globální přítomnosti značky Dreame a odráží současnou fázi jejího mezinárodního rozvoje. Po letech dynamického růstu a průlomových inovací v oblasti technologií vysokootáčkových motorů a systémů řízených umělou inteligencí si Dreame upevnila pozici globálního lídra - a toto prestižní partnerství její pozici dále posiluje. Je to přirozené vyústění vývoje společnosti, které potvrzuje její připravenost vést globální trh prémiových domácích spotřebičů.
Cristiano Ronaldo se ve svém oboru stal globální ikonou díky neochvějné sebedisciplíně, vytrvalosti a odhodlání neustále překonávat vlastní hranice. Tyto principy jsou zároveň základem firemní filozofie Dreame: důraz na dlouhodobou vizi, technologický leadership a nepřetržité zdokonalování uživatelského zážitku.
V souvislosti s tímto partnerstvím Cristiano Ronaldo řekl: „Vždy hledám partnery, kteří sdílejí mou vášeň pro dokonalost a oddanost tvrdé práci. Dreame je značka, která inovuje a dosahuje špičkového výkonu, díky čemuž je každodenní život jednodušší a kvalitnější. Jsem nadšený, že se mohu stát součástí rodiny Dreame a podpořit jejich cíl stát se lídrem globálního trhu."
Dreame to Win: Redefinice budoucnosti inteligentního bydlení
Dreame to Win, které tvoří jádro tohoto partnerství, ztělesňuje propojení vítězné mentality světového formátu s pokrokovou inovací. Redefinuje inteligentní bydlení jako nástroj, který uživatelům pomáhá dosahovat dokonalosti v každodenním životě.
„Nejde jen o sponzorství; jedná se o silné spojenectví mezi technologickým lídrem a sportovní značkou světové úrovně,“ řekl Colm Chang, globální prezident společnosti Dreame. „Uznáváme vzájemnou sílu, vizi a dlouhodobé zaměření. Cristianův duch soustředění a dokonalosti hluboce rezonuje s naší misí vést odvětví a ovlivňovat svět prostřednictvím inteligentních technologií. Společně se zavazujeme přinášet domácnostem po celém světě vysoce kvalitní životní styl připravený na budoucnost.“
Prostřednictvím tohoto globálního partnerství Dreame začlení podobiznu Cristiana Ronalda do všech svých produktových kategorií, čímž se potvrdí schopnost značky nabídnout sofistikovaný, efektivní a vysoce kvalitní životní styl. Kombinací globálního vlivu Cristiana Ronalda a špičkového ekosystému Dreame bude tato spolupráce demonstrovat, jak mohou inteligentní technologie pomoci uživatelům na jejich cestě za každodenními vítězstvími.
Spolupráce zahrnuje celý inteligentní ekosystém Dreame, konkrétně:
- Inteligentní čištění interiérů a exteriérů
- Inteligentní velké spotřebiče
- Osobní péče
- Malé kuchyňské spotřebiče
„Přesvědčení společnosti Dreame, že inovacemi lze překonávat hranice, je něco, v co skutečně věříme," dodal Marshall Mei, obchodní ředitel Dreame pro východní Evropu. „Věříme v sílu disciplíny a technologií ke zlepšení kvality života. Toto partnerství je vzrušující příležitostí ukázat, jak mohou prémiové technologie a vítězná mentalita vytvořit lepší budoucnost pro každého."
Zdroj: Dreame
Kontakt pro média:
Alexandra Jorgičová
E-mail: alexandra.jorgicova@istep.sk
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
