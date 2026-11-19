Horká voda a sušení horkým vzduchem
Základní stanice využívá systém ThermoHub, který mopy čistí vodou o teplotě 100 °C. Podle výrobce tak rozpouští mastnotu, omezuje zápach a udržuje podložky hygienicky svěží. Voda se pak z bezpečnostních důvodů automaticky ochladí. O samočištění se stará i umývací deska AceClean DryBoard a mopy se suší horkým vzduchem.
Sání 30 000 Pa a kartáč proti zamotávání
Vysávání má na starosti systém Vormax se sacím výkonem 30 000 Pa. Hlavní kartáč HyperStream DuoBrush Detangling zvedá vlasy a chlupy z podlah i koberců a plynule je nasává, což snižuje zamotávání. Robot překoná prahy a dvouvrstvé překážky až do výšky 4 cm a vyhýbá se 220 typům objektů.
Stanice, která doplňuje a vyprazdňuje
Základna automaticky vyprazdňuje prach do sáčku o objemu 3,2 l, doplňuje vodu do nádrže robota a přidává čisticí roztok. Nádrž na čistou vodu pojme 4,5 l, na použitou 4 l. Robot navíc pomocí umělé inteligence rozpozná nečistoty a v případě potřeby podlahu setře znovu. Ovládat ho lze v aplikaci i hlasem. Baterie má kapacitu 5 200 mAh.
Chytrý úklid nyní výhodněji v rámci Dreame Black Weeks
Pokud uvažujete o pořízení pomocníka, který převezme rutinní péči o podlahy za vás, ideální příležitostí je aktuální kampaň Dreame Black Weeks, která probíhá až do konce listopadu. Za zvýhodněnou cenu v ní pořídíte i robotický vysavač Dreame L50s Pro Ultra – model navržený pro maximálně bezúdržbový provoz, který kombinuje vysoký sací výkon 30 000 Pa, zdolávání prahů a pokročilou dokovací stanici s praním mopů ve vodě o teplotě 100 °C. Více informací a kompletní přehled zlevněných produktů najdete na oficiálním e-shopu dreame.cz.
Zdroj: Dreame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60138.