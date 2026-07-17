Dreame míří na WTA250 Livesport Prague Open 2026 jako sponzor s pop-up stánkem

Svět vrcholového tenisu a segment prémiových domácích technologií mají společného víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Obě oblasti vyžadují absolutní preciznost, vytrvalost, cit pro detail a neustálou touhu posouvat hranice možností. Právě tyto sdílené hodnoty daly vzniknout novému partnerství. Značka Dreame oficiálně vstupuje na kurty Livesport Prague Open 2026 jako jeden z hlavních sponzorů.
Technologie, které osvobozují a inspirují
Hlavní vizí značky Dreame je usnadňovat lidem každodenní život a transformovat tradiční domácí práce na čistou radost. Moderní smart přístup k životu totiž neznamená jen vlastnit chytré spotřebiče, ale především získat zpět drahocenný čas, který pak můžeme věnovat svým zájmům, rodině nebo právě sledování skvělých sportovních výkonů.
„Tenis je symbolem elegance, síly a dynamiky – což jsou přesně vlastnosti, které promítáme do designu a funkcí našich produktů. Je nám ctí podpořit tak významnou sportovní událost, jakou je pražský turnaj WTA, a přinést fanouškům ještě intenzivnější zážitek ze spojení sportu a moderního životního stylu,“ komentuje spolupráci zastoupení značky Dreame.
Interaktivní pop-up zóna: Budoucnost domácnosti na dosah ruky
Pro tisíce diváků, kteří během turnajového týdne zaplní tribuny, připravilo Dreame v areálu nepřehlédnutelný interaktivní pop-up stánek. Ten nebude sloužit jako obyčejná statická expozice, ale jako živé centrum technologických zážitků.
Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout nejnovější produkty značky Dreame naživo. K vidění budou revoluční robotické vysavače, ultravýkonné tyčové vysavače, ale i produkty osobní péče. V rámci expozice se můžete těšit na živou ukázku funkcí robotického vysavače X60 Pro Ultra Complete, který je žhavou novinkou na našem trhu. Na vlastní oči se přesvědčíte, jak díky dvěma robotickým ramenům precizně uklízí v rozích a podél stěn a jak dokáže inteligentně detekovat překážky a bezpečně se jim vyhnout.
Celá zóna je navržena tak, aby reflektovala čistý, prémiový design a ukázala, jak snadno lze technologie integrovat do moderního interiéru.
Víkendový festival krásy s profesionálním hairstylistou
Zatímco na kurtech budou probíhat nelítostné bitvy, v zóně Dreame bude o víkendu panovat atmosféra pohody a hýčkání. Značka myslí na to, že fanoušci chtějí v areálu nejen fandit, ale také skvěle vypadat.
Během víkendu proto bude v pop-up stánku přítomná profesionální hairstylistka. Ta bude všem zájemkyním a zájemcům bezplatně vytvářet rychlé a stylové účesy pro horké letní dny. K úpravě vlasů budou využívány výhradně prémiové fény a stylery z řady Dreame, které jsou známé svou schopností vlasy bleskově vysušit a vytvarovat bez jakéhokoli tepelného poškození, zato s oslnivým leskem.
Roztočte kolo štěstí a odneste si prémiovou výhru
Aby byl zážitek z Livesport Prague Open kompletní, Dreame dává každému návštěvníkovi možnost odnést si domů exkluzivní vzpomínku. Po splnění několika jednoduchých podmínek přímo na místě se budou moci hosté zapojit do soutěže a roztočit kolo štěstí.
Ve hře bude spousta atraktivních dárků, nebo si budou moci návštěvníci vytočit slevu na nákup produktů Dreame. Fyzické kolo štěstí bylo zvoleno záměrně, aby přineslo autentickou emoci, napětí a okamžitou radost z výhry přímo na místě dění.
Přijďte i vy podpořit světový tenis a objevte, jak vám chytré technologie Dreame mohou změnit život k lepšímu. Pop-up zóna Dreame je otevřena po celou dobu konání turnaje pro všechny návštěvníky s platnou vstupenkou.
Těšíme se na vás od 20. do 26. července v tenisovém areálu Štvanice.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RjF9FdqjFek
Zdroj: Dreame Technology
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