Dreame otevírá Pop-Up Store v pražském Westfield Chodov

V novém Pop-Up Store si budete moci osobně vyzkoušet nejnovější produkty značky Dreame – od výkonných bezdrátových vysavačů, přes multifunkční robotické vysavače až po inteligentní produkty osobní péče. Dreame představí, jak mohou technologie sloužit lidem a přinášet komfort i úsporu času. Návštěvníci si mohou také prohlédnout živou ukázku nového modelu Aqua10 Ultra Roller Complete – prvního robotického vysavače, který místo klasických mopovacích podložek používá mopovací válec AquaRoll™, zajišťující adaptivní čištění celé domácnosti.
A protože Dreame chce potěšit nejen technologií, ale i zábavou, čeká na návštěvníky také soutěž o špičkový robotický vysavač X50 Ultra, který díky svému systému výsuvných nožiček dokáže překonávat prahy a jiné překážky až do výšky 6 cm!
Kromě soutěže si během 1.–2. listopadu a 7.–9. listopadu můžete dopřát i šálek výběrové kávy zdarma, zrelaxovat a načerpat energii uprostřed předvánočních nákupů. V tyto dny vám bude k dispozici také profesionální kadeřník, který vám ukáže, jak naplno využít multifunkční fény Dreame. Zjistíte, jak s nimi můžete vytvořit účes jako ze salonu – rychle, jednoduše a s dokonalým výsledkem. A aby zábavy nebylo málo, připravené je také kolo štěstí, na kterém si můžete vytočit slevy na nákup produktů Dreame nebo získat merch Dreame zdarma.
„Chceme lidem ukázat, že inovace mohou být nejen praktické, ale i zábavné. Náš Pop-Up Store je místem, kde se můžete zastavit na kávu, zažít svět Dreame naživo a inspirovat se tím, jak si usnadnit každodenní péči o domácnost.“
Přijďte se podívat, dát si kávu a objevte, co všechno dokáže Dreame.
Zdroj: Dreame