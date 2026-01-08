Dreame představuje na CES 2026 nové mini LED televizory Aura pro filmové nadšence i gamery

Las Vegas 8. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dreame, světová jednička v luxusní spotřební elektronice a inteligentní výrobě, uspořádá na veletrhu CES 2026 zásadní prezentaci své kolekce inovativních řešení, spojených s globální strategickou expanzí značky. Poprvé přitom odhalí a vystaví novou sérii prémiových televizí, kterou oznamuje svůj vstup na konkurenční globální trh s televizory. Globální počet objednávek televizorů Dreame přitom v prosinci 2025 přesáhl 100.000 kusů.

K hlavním atrakcím prezentace budou patřit směr udávající novinky – obrazovka „Black Crystal True Color Screen" a technologie Aura Mini LED Premium Display, které současně zdůrazňují vedoucí postavení značky Dreame v zobrazovacích technologiích a svědčí o její dlouhodobé vizi a strategickém plánu dalšího vývoje.

Televizor V3000 s obrazovkou Black Crystal True Color Screen: Vrcholná přesnost zobrazení pro fanoušky i hráče

Model Aura Mini LED 4K TV V3000 od Dreame s exkluzivní technologií „Black Crystal True Color Screen" a mimořádně nízkou 1,8% odrazivostí byl navržen jako ústřední bod domácího kina. Tato novinka prakticky eliminuje odlesky a odrazy, čímž zaručuje křišťálově čistý obraz i v jasně osvětlené místnosti. Kromě toho dosahuje revolučně širokého pozorovacího úhlu 178° bez vyblednutí barev.

Jeho srdcem je technologie Aura Mini LED Premium Display technology, která harmonicky spojuje QLED a Mini LED pro úchvatnou kvalitu obrazu s nevídaným množstvím barev (přes 1,07 miliardy odstínů), širokým barevným gamutem 98 % DCI-P3 a pozoruhodným maximálním jasem 2800 nitů.

V3000 je navíc i herní jednička s bleskovou obnovovací frekvencí 300 Hz, ultra nízkou odezvou 5,3 ms a podporou VRR, ALLM a AMD FreeSync™ Premium.

S100: Nadupané zábavní centrum s vestavěným soundbarem

Pro ty, kdo chtějí vyřešit veškerou domácí zábavu jedním strojem, nabízí Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 s pokročilým systémem podsvícení Aura Mini LED s lokálním stmíváním Full Array pro přesné ovládání světla a působivý kontrast.

Díky maximálnímu jasu 1000 nitů a technologii QLED+ zaručuje ostré a realistické detaily. Speciální procesor Dreamind™ Pro AI navíc inteligentně převádí obsah v rozlišení 2K na kvalitu blízkou 4K.

Tou hlavní převratnou novinkou je však integrovaný zvukový systém Dreame 4.1.2ch Master Sound System – vysoce výkonný soundbar zabudovaný přímo do televizoru. Ten obsahuje 11 specializovaných zvukových jednotek, poskytuje špičkový výkon 70 W a nabízí fyzické pokrytí zvuku v úhlu 270° pro strhující prostorové ozvučení.

Další novinky v ekosystému lifestylových a audiovizuálních zařízení

Dlouhodobým cílem Dreame TV je propojovat technologii a estetiku v podobě kolekcí lifestylových zařízení, včetně např. laserového projektoru T2. Na veletrhu CES 2026 tak Dreame představí dva vysoce výkonné soundbary pro domácí kino. Soundbar Dreame Pano S2 se může pochlubit systémem 5.1.2ch Pro Dolby Surround, zatímco Dreame Pano S1 spojuje design Bauhaus s systémem 3.1.2ch Pro Dolby.

Jako další Dreame novinka se představí také profesionální monitor WUHD 5K X1 Ultra nebo MegPad M2 Pro. X1 Ultra pomáhá zvýšit vaši produktivitu díky rozlišení 5K a režimům více oken, zatímco M2 Pro přináší novou dimenzi domácí zábavy s precizním 4K obrazem a rozbočovačem Long-Lasting Power Hub.

Dostupnost a ceny

• Aura Mini LED 4K TV V3000 se objeví na globálním trhu v průběhu roku 2026 s předpokládanou maloobchodní cenou v rozmezí 2299 až 7999 USD.

• Aura Mini LED 4K TV S100 je již k dostání ve vybraných regionech za cenu od 1299 do 3999 USD.

O Dreame Technology

Společnost Dreame Technology, založená v roce 2017, je světovou jedničkou v oblasti luxusní spotřební elektroniky a inteligentní výroby s cílem zlepšovat lidské životy pomocí technologií. Sledujte nás na sítích Facebook, Instagram, TikTok a Twitter. Další informace naleznete na adrese https://global.dreametech.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856391/Dreame_TV_Booth_CES.jpg 

KONTAKT: Kontakt pro média: Jie Ren, PR Manager, Dreame Technology Company, Tel.: +8615109930290, E-mail: 2414775164@qq.com

 

