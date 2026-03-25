Dreame přichází na FOR GARDEN 2026

FOR GARDEN 2026 – největší zahradní událost roku
FOR GARDEN je největší veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku a zahradní techniky v České republice. Letošní 19. ročník se koná od 26. do 29. března 2026 v PVA EXPO Praha. Veletrh každoročně přitahuje desítky tisíc návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti a představuje klíčovou platformu pro prezentaci novinek a trendů v oblasti zahradnictví, exteriérového designu a moderních zahradních technologií.
Robotické sekačky – hvězda expozice
Na veletrhu FOR GARDEN 2026 představí Dreame své portfolio robotických sekaček nové generace, přičemž hlavním lákadlem bude vlajková série A3 AWD. Tato série představuje vrchol aktuální nabídky značky v segmentu péče o trávník a vyznačuje se inteligentní navigací, robustní konstrukcí a schopností efektivně zvládnout různé typy terénu – od rovných anglických trávníků až po svažité a členité zahradní plochy. Díky inteligentní automatizaci a propracovaným navigačním algoritmům poskytují tato zařízení spolehlivý výkon bez nutnosti neustálého dohledu, což z nich činí ideální pomocníky pro moderní majitele zahrad.
Osobní poradenství přímo na stánku
Po všechny čtyři dny veletrhu budou na stánku k dispozici odborní zástupci značky. Návštěvníci se mohou těšit nejen na živé prezentace produktů, ale také na individuální poradenství týkající se výběru správného modelu podle velikosti a charakteru zahrady, instalace, nastavení i každodenního provozu. Stánek Dreame tak nebude pouze výstavním prostorem, ale i místem, kde návštěvníci získají praktické odpovědi na své otázky. Návštěvníci najdou Dreame v hale 5, stánek C12, v zastoupení společnosti WESTech, spol. s r.o.
- Dreame na FOR GARDEN 2026
- Termín: 26.– 29. března 2026
- Místo: PVA EXPO PRAHA, hala 5, stánek C12
Zdroj: Dreame
