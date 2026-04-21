Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 s výkonem 10 W

Model SP-HF400 čerpá inspiraci z audiofilských regálových reproduktorů. Posouvá běžný zvuk z počítače na výrazně vyšší úroveň. Skříně z dřevovláknité desky o vysoké hustotě (HDF) nezvyšují pouze teplotu a rezonanci zvuku, ale zároveň přidávají i nádech poctivého řemesla, který se u kompaktních multimediálních reproduktorů této kategorie objevuje jen výjimečně.
Uvnitř každého reproduktoru se nachází 2,5palcový širokopásmový měnič s celkovým výstupním výkonem 10 W RMS. Výsledkem je čistý stereo zvuk s vyváženými středy, výraznými výškami a příjemnou basovou odezvou. Reproduktory jsou vhodné pro streamování hudby, sledování videí, online schůzky či běžné multimediální použití doma nebo v kanceláři.
Hlavní funkce
Skříně z dřevovláknité desky s vysokou hustotou (HDF) – Omezují nežádoucí rezonanci a vibrace a ve srovnání s běžnými plastovými reproduktory poskytují čistší, teplejší a přirozenější zvuk.
Celkový výstupní výkon 10 W RMS – Poskytují vyvážený zvukový výkon s dostatečnou hlasitostí a čistotou pro osobní stolní počítače, domácí kanceláře i menší místnosti.
2,5palcové širokopásmové měniče – Jsou určeny k reprodukci detailních výšek, výrazných středů a kontrolovaných basů z jediného kompaktního měniče na každém reproduktoru.
3,5mm audio vstup – Zajišťuje širokou kompatibilitu s počítači, notebooky, tablety, telefony a dalšími zařízeními, která mají standardní konektor pro sluchátka.
Integrovaný konektor pro sluchátka – Umožňuje pohodlný soukromý poslech bez nutnosti odpojovat reproduktory od zdroje zvuku.
Samostatné ovládání hlasitosti a basů – Dává uživateli možnost jemně doladit celkovou hlasitost a basové frekvence tak, aby odpovídaly různým typům obsahu a osobním preferencím.
Podpora napájení ze sítě (100 až 240 V) – Kompatibilní s různými regionálními standardy napájení, což umožňuje flexibilní použití v domácnosti nebo kanceláři.
Technické parametry
|Název modelu
|SP-HF400
|Celkový výstupní výkon
|10 wattů (RMS)
|Měnič
|Basový reproduktor: 2,5“
|Regulace hlasitosti
|Ano
|Ovládání basů
|Ano
|Konektor pro připojení sluchátek
|Ano
|3,5mm audio konektor
|Ano
|Frekvenční rozsah
|40 Hz až 20 kHz
|Poměr signálu k šumu
|60-65 dB
|Napájení
|AC napájení – 100 až 240 V
|Rozměry výrobku (jeden reproduktor)
|90 × 188 × 125 mm
|Hmotnost
|1150 g
Cena a dostupnost
Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 o výkonu 10 W se prodávají za 899 Kč včetně DPH. Jsou dostupné v barevných provedeních Dark Brown a Pine Wood u autorizovaných distributorů značky Genius a maloobchodních prodejců.
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
