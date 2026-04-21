Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 s výkonem 10 W

  14:53
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Genius uvedl na český trh dřevěné multimediální reproduktory SP-HF400 s výkonem 10 W. Novinka slouží jako audio řešení pro stolní počítače, které přináší nadčasovou eleganci dřeva do moderních pracovních i obytných prostor. Model SP-HF400 je dostupný v barevných provedeních Dark Brown a Pine Wood a kombinuje klasický materiál s moderní jednoduchostí. Tento reproduktorový systém se dobře hodí jak do minimalistických domácích interiérů, tak do profesionálních kancelářských prostor. Novinka se prodává za 899 Kč včetně DPH.

Model SP-HF400 čerpá inspiraci z audiofilských regálových reproduktorů. Posouvá běžný zvuk z počítače na výrazně vyšší úroveň. Skříně z dřevovláknité desky o vysoké hustotě (HDF) nezvyšují pouze teplotu a rezonanci zvuku, ale zároveň přidávají i nádech poctivého řemesla, který se u kompaktních multimediálních reproduktorů této kategorie objevuje jen výjimečně.

Uvnitř každého reproduktoru se nachází 2,5palcový širokopásmový měnič s celkovým výstupním výkonem 10 W RMS. Výsledkem je čistý stereo zvuk s vyváženými středy, výraznými výškami a příjemnou basovou odezvou. Reproduktory jsou vhodné pro streamování hudby, sledování videí, online schůzky či běžné multimediální použití doma nebo v kanceláři.

Hlavní funkce

Skříně z dřevovláknité desky s vysokou hustotou (HDF) – Omezují nežádoucí rezonanci a vibrace a ve srovnání s běžnými plastovými reproduktory poskytují čistší, teplejší a přirozenější zvuk.

Celkový výstupní výkon 10 W RMS – Poskytují vyvážený zvukový výkon s dostatečnou hlasitostí a čistotou pro osobní stolní počítače, domácí kanceláře i menší místnosti.

2,5palcové širokopásmové měniče – Jsou určeny k reprodukci detailních výšek, výrazných středů a kontrolovaných basů z jediného kompaktního měniče na každém reproduktoru.

3,5mm audio vstup – Zajišťuje širokou kompatibilitu s počítači, notebooky, tablety, telefony a dalšími zařízeními, která mají standardní konektor pro sluchátka.

Integrovaný konektor pro sluchátka – Umožňuje pohodlný soukromý poslech bez nutnosti odpojovat reproduktory od zdroje zvuku.

Samostatné ovládání hlasitosti a basů – Dává uživateli možnost jemně doladit celkovou hlasitost a basové frekvence tak, aby odpovídaly různým typům obsahu a osobním preferencím.

Podpora napájení ze sítě (100 až 240 V) – Kompatibilní s různými regionálními standardy napájení, což umožňuje flexibilní použití v domácnosti nebo kanceláři.

 

Technické parametry

Název modeluSP-HF400
Celkový výstupní výkon10 wattů (RMS)
MěničBasový reproduktor: 2,5“
Regulace hlasitostiAno
Ovládání basůAno
Konektor pro připojení sluchátekAno
3,5mm audio konektorAno
Frekvenční rozsah40 Hz až 20 kHz
Poměr signálu k šumu60-65 dB
NapájeníAC napájení – 100 až 240 V
Rozměry výrobku (jeden reproduktor)90 × 188 × 125 mm
Hmotnost1150 g

 

Cena a dostupnost

Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 o výkonu 10 W se prodávají za 899 Kč včetně DPH. Jsou dostupné v barevných provedeních Dark Brown a Pine Wood u autorizovaných distributorů značky Genius a maloobchodních prodejců.

Více informací najdete na https://www.geniusnet.com

Více produktových fotografií najdete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1XC31aEe4v-9Uge60byN2k7tHbNy11h6i?usp=sharing 

 

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

 

 

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Fotograf Skřivánek vystavuje ve St. Městě snímky z uherskohradišťské věznice

ilustrační snímek

Fotograf Martin Skřivánek vystavuje ve Starém Městě na Uherskohradišťsku snímky z někdejší uherskohradišťské věznice. V minulosti ji využívalo gestapo i...

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Soud v Třebíči odsoudil dva muže za podíl na podvodech s investicemi

ilustrační snímek

Třebíčský okresní soud potrestal dva Slováky, kteří podle nepravomocného rozsudku jako kurýři vyzvedávali peníze od obětí internetových podvodů s investicemi....

21. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

5 nenápadných příznaků u domácích mazlíčků. Kdy jít k veterináři a nepodcenit zdravotní problém?

Ilustrační snímek

Nenápadné změny chování, občasné kulhání nebo drobné zažívací potíže mohou být prvním varováním vážnějšího onemocnění. Majitelé domácích mazlíčků přitom často váhají déle, než by měli. Kdy zpozornět...

21. dubna 2026  15:15

Hasiči pořád zasahují u požáru ve skladu plastů, stále nachází nová ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  15:13

Fond Volarik Capital roste: Aktiva překročila 325 milionů a chystá nový hotel

21. dubna 2026  15:12

Záchranná služba otevřela novou základnu v Lubech, pokračuje v denním režimu

ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku vyjíždějí sanitky z nové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Stavba trvala rok a půl a stála 26 milionů korun, z...

21. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Dřevěné multimediální reproduktory Genius SP-HF400 s výkonem 10 W

21. dubna 2026  14:53

V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Má posunout možnosti zábavních parků v ČR

Tak má vypadat budoucí dřevěná horská dráha v Mirakulu. Vozíky po ní pojedou...

V zábavním parku Mirakulum na Nymbursku roste unikátní atrakce. První dřevěná horská dráha svého druhu v České republice. Už nabírá konkrétní podobu a její výstavba patří k technicky nejnáročnějším...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě "Nelegální tabák: kde selhává systém?"

21. dubna 2026  14:48

Olomoucké Divadlo na cucky uvede premiéru inscenace (K)roky od Studia SEN

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo na cucky uvede tento pátek premiéru autorské inscenace (K)roky, kterou připravilo seniorské Studio SEN. Soubor vznikl z dramatického kurzu...

21. dubna 2026,  aktualizováno 

Mistrovství ČR v driftu: Pelikán se stal vítězem kategorii PRO a Němeček v PRO2

21. dubna 2026  14:34

