Dřevěné školy jako budoucnost vzdělávání? Studie i praxe naznačují jasný směr

„Veřejné budovy ze dřeva už dávno nejsou vizí budoucnosti. Školy a školky postavené z moderních dřevěných konstrukcí dokazují, že lze spojit architektonickou kvalitu, udržitelnost i ekonomickou efektivitu. Obce dnes stále častěji hledají řešení, která dávají smysl nejen finančně, ale i z pohledu kvality prostředí pro děti,“ popisuje Blanka Nováčková, ředitelka ADMD.
Studie potvrzují vliv prostředí na soustředění
Studie The Tuupala Wood School Study - Noise and Student Stress Levels ukázala, že v dřevěné škole byla hladina hluku přibližně o 5 dB nižší (47,9 vs. 52,9 dB) a mikroklima stabilnější ve 39 z 41 měření. U žáků byl zároveň zaznamenán nižší stres. Výsledky studie naznačují, že kvalitnější akustika a stabilnější vnitřní prostředí mohou vytvářet lepší podmínky pro soustředění i samotný proces učení. Podobné závěry přináší také výzkum School Environment Design and Student Wellbeing, který potvrzuje, že využití přírodních materiálů, zejména dřeva, přispívá k vyšší subjektivní pohodě žáků a snižuje stresové zatížení prostředí.
Tento efekt se následně promítá do lepších podmínek pro soustředění, kognitivní výkon i efektivitu učení. Význam přírodního prostředí pro dětský vývoj potvrzuje také systematický přehled Reviewing Two Decades of Research on the Forest School Impact on Children, který analyzoval 28 studií zaměřených na vliv přírodního prostředí na děti ve věku 3 až 12 let. Výzkumy opakovaně prokázaly zlepšení koncentrace, delší schopnost udržet pozornost i vyšší motivaci k učení. Pozitivní efekty se přitom objevovaly napříč většinou sledovaných studií, což dále potvrzuje význam kontaktu s přírodními materiály a prostředím pro kognitivní i emoční rozvoj dětí.
Dřevo se prosazuje i ve veřejných stavbách
Na rostoucí význam dřeva ve veřejných stavbách upozorňuje také Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti vyrábějící stavební systém NOVATOP: „V posledních letech sledujeme výrazný posun dřevostaveb od individuálního bydlení směrem k veřejnému sektoru. Dřevo dnes nachází uplatnění nejen u novostaveb, ale stále častěji také při nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích veřejných budov. Panely NOVATOP byly v poslední dekádě využity například při realizaci mateřských škol ve Všetatech a Bukové, školních tříd v Nučicích a Čakovicích, Komunitního centra v Mnichově Hradišti nebo Environmentálního vzdělávacího centra v Pardubicích. Významnou oblast představují také sportovní haly a tělocvičny, kde se NOVATOP uplatňuje především jako akustické řešení zajišťující kvalitní prostorovou akustiku. Dřevěné akustické panely NOVATOP budou také součástí interiéru největší české dřevěné školy v Říčanech,“ popisuje aktuální vývoj.
Podle Jiřího Oslizla představují dřevěné školy perspektivní směr dalšího vývoje nejen z pohledu ekologické udržitelnosti, ale také díky schopnosti rychle a efektivně reagovat na aktuální populační výkyvy. V architektuře škol se zároveň stále více prosazuje tzv. biofilní efekt, tedy vrozená lidská potřeba kontaktu s přírodou. Architektura inspirovaná přírodními materiály a prostředím tak podle něj přispívá ke kvalitnějšímu a příjemnějšímu prostředí pro děti i pedagogy, přičemž charakteristická vůně dřeva celkový dojem z prostoru ještě umocňuje.
Říčany jako příklad nové generace škol
Tento trend se výrazně promítá i do konkrétních realizací. V Říčanech aktuálně vzniká nová základní škola, která se po dokončení stane největší dřevěnou školní budovou v České republice a nabídne kapacitu pro přibližně 540 žáků. Projekt, o němž informuje například ASB Portal, je nyní v závěrečné fázi realizace a výuka v ní bude zahájena od 1. září 2026. Tento projekt ukazuje, že dřevo se stává plnohodnotným materiálem i pro velké veřejné stavby, které musí splňovat náročné technické i provozní požadavky.
„Nová škola už dnes poutá pozornost a představuje důležitý milník pro rozvoj našeho města. Přestože samotná konstrukce největší dřevěné školní budovy v Česku již stojí, uvnitř nás čeká ještě mnoho práce. Věříme ale, že se podaří vše úspěšně dokončit tak, aby děti mohly 1. září 2026 vstoupit do moderní školy odpovídající potřebám současného vzdělávání,“ uvedl David Michalička, starosta města Říčany.
Z kombinace vědeckých poznatků a reálných projektů tak vyplývá, že dřevěné školy nepředstavují pouze ekologickou alternativu, ale komplexní přístup ke kvalitě vzdělávacího prostředí. Právě schopnost vytvářet klidné, zdravé a podnětné prostředí může být jedním z klíčových faktorů, které budou v budoucnu ovlivňovat nejen architekturu škol, ale i samotné výsledky vzdělávání.
