Dřevo dobývá evropské kanceláře. Český trh čeká na svůj boom

  14:23
Praha 25. listopadu 2025 (PROTEXT) - Český trh zatím zaostává v trendu dřevěných administrativních budov – přesto skrývá obrovský potenciál. Novou byznysovou příležitost přináší modulární systém NOVATOP BLOCK, vyvinutý pro prémiový segment kanceláří ze dřeva.

Evropský trh dřevostaveb zažívá dynamický růst. Zatímco v Německu či Skandinávii dosahuje podíl dřeva v nové výstavbě přibližně pětiny, v České republice je to poslední roky v rozmezí 14-16 %. Nejnovější studie však potvrzují, že vícepatrové dřevostavby mohou být cestou, jak české stavebnictví přiblížit evropským trendům. Na tuto příležitost reaguje nový systém NOVATOP BLOCK, který reflektuje rostoucí poptávku po prémiových kancelářských budovách. Výrobce systému NOVATOP jej vyvinul ve spolupráci se studiem Perspektiv a týmem odborníků na požární bezpečnost a statiku.

Silná čísla a potenciál pro investory

Podle aktuální zprávy IMARC Group dosáhl evropský trh s jedním z nejprogresivnějších stavebních materiálů – křížem lepeným dřevem (CLT) – v roce 2024 objemu 1,9 milionu m3. Do roku 2033 má tento objem vzrůst na 4,2 milionu m3, což znamená roční růst téměř o 9 %. Podobný trend potvrzuje i EOS Annual Report 2023–2024. Podle dat ČSÚ a ADMD se v roce 2024 v Česku dokončilo 14 013 rodinných domů, z toho jen 13,6 % dřevostaveb, zatímco třeba v Německu tvoří dřevo asi 22 % nové bytové výstavby. U bytových domů v tuzemsku jde o jednotky projektů ročně, u veřejných staveb desítky, z toho nejčastěji školky, a v developerských projektech se dřevo zatím využívá spíše okrajově.

Čísla jasně ukazují, že český trh má obrovský prostor pro růst. Stále více společností vyžaduje reprezentativní a kvalitní pracovní prostředí, a prémiové kancelářské budovy ze dřeva se proto stávají nejen vyhledávanou realitou, ale také strategickým aktivem. Špičková, esteticky výjimečná a zdravá architektura posiluje image nájemníků, snižuje fluktuaci a zároveň umožňuje dosahovat nadprůměrného nájemného. Technologie i know-how jsou dnes k dispozici — nyní je na tahu trh. Skutečná transformace českého stavebnictví směrem k dřevostavbám bude vyžadovat proaktivní a osvícený přístup investorů, říká Jiří Oslizlo, CEO společnosti AGROP NOVA, vyrábějící systém NOVATOP.

Podle studie globální realitní společnosti CBRE je 32 % evropských investorů ochotno zaplatit prémiovou cenu za ESG-friendly aktiva. Další evropské studie uvádějí průměrné zvýšení nájemného o 8 % a růst hodnoty nemovitostí o 14–16 %.

BLOCK: česká odpověď na evropský trend

Řešením navrženým pro prémiový segment kancelářských dřevostaveb je NOVATOP BLOCK. Tento modulární koncept, vyvinutý speciálně pro administrativní budovy ze dřeva, spojuje špičkovou technickou úroveň s vysokou architektonickou kvalitou a zároveň splňuje nejpřísnější požadavky v oblasti ESG a udržitelnosti. Díky své flexibilitě je snadno škálovatelný – od menších kancelářských objektů až po rozsáhlé developerské projekty, a to včetně možnosti integrace podzemního parkování. Umožňuje adaptabilní uspořádání interiérů a efektivní optimalizaci provozních i nájemních ploch.

Na základě našich zkušeností s návrhem administrativních budov a kancelářských interiérů jsme pomohli definovat logiku modulace celého systému BLOCK. Výsledkem je stavební systém s vysokou mírou typologické flexibility, který umožňuje rychlou výstavbu administrativních objektů bez nutnosti zásadních úprav. Jako architekti jsme vnesli do návrhu pohled z praxe – tedy jak nastavit konstrukční systém tak, aby odpovídal reálnému provozu kancelářských budov a jejich nájemců,“ vysvětluje Eva Schilhart Faberová, Senior Architect ze studia Perspektiv, autorka architektonické koncepce systému NOVATOP BLOCK.

Fyzické prostředí kanceláře podle Jiřího Oslizla nabývá zásadního významu. „Dnešní profesionál očekává prostor, který podporuje výkon i pohodu – dostatek světla, kvalitní vzduch, akustický komfort, přírodní materiály a služby, které zpříjemňují každodenní práci. Jednoduše kancelář, do které se člověk těší. A dřevostavba navíc nabízí něco, co se těžko popisuje – pocit, klima, dotek přírody. To v jiné stavbě nezažijete“ dodává.

Hybridní konstrukce s maximálním využitím dřeva

Administrativní budovy BLOCK stojí na promyšlené hybridní konstrukci, která kombinuje těžký dřevěný skelet, CLT panely a sofistikované žebrové stropní prvky NOVATOP s lehkým obvodovým pláštěm z vysoce prefabrikovaných panelů NOVATOP. Železobeton je přitom využit jen tam, kde má své nezastupitelné místo. Jedním z největších benefitů systému BLOCK je vysoký podíl přiznaného dřeva v interiéru. Tento klíčový architektonický prvek představoval největší technickou výzvu z hlediska akustiky, požární bezpečnosti a integrace systémů vytápění, větrání a chlazení. Díky sofistikovanému řešení je vše plně zakomponováno do konstrukce, což umožňuje naplno vyniknout čistému designu.

Osobně se domnívám, že u výškových budov bychom se měli držet hybridních konstrukcí a využívat dřevo pouze tam, kde dokáže naplno uplatnit své přednosti. Ačkoliv česká legislativa umožňuje stavět dřevostavby až do výšky 18 metrů, změna normy sama o sobě revoluci nepřinese. Pozornost investorů by se proto měla soustředit na smysluplné stavby do čtyř podlaží. Klíčové není číslo podlaží, ale především kvalita a promyšlený návrh konstrukčních systémů, které respektují technické, ekonomické i provozní požadavky. Své tvrzení opírám o naše více než 30leté zkušenosti z nejnáročnějších evropských trhů – především Švýcarska, kde je kvalita standardem, nikoliv jen ambicí,“ dodává Radek Oslizlo, technický ředitel NOVATOP, autor technické koncepce systému BLOCK.

Inspirace ze zahraničí: Stockholm, Londýn, Mainz

Že nejde o vizi, ale realitu, dokazují aktuální projekty z Evropy. Ve Stockholmu začala v roce 2024 výstavba Stockholm Wood City, která má ambici stát se největší dřevěnou čtvrtí na světě. Na ploše čtvrt milionu metrů čtverečních zde vznikne 7 000 pracovních míst v kancelářích a 2 000 bytů. První budovy budou dokončeny v letech 2025 až 2027 a investoři zdůrazňují, že kromě nižší uhlíkové stopy nabídne projekt i atraktivnější pracovní prostředí pro zaměstnance.

Podobně v Londýně byla letos dokončena šesti­podlažní administrativní budova Paradise SE11, označovaná za nejnízkouhlíkovější kancelářskou stavbu ve Velké Británii. Použití masivního dřeva zde snížilo emise CO2 přibližně o 1 800 tun, což odpovídá výstavbě čtyřiadvaceti běžných domů. Stavba je navíc plně recyklovatelná a díky přírodním materiálům nabízí zdravější a příjemnější pracovní prostředí.

V Mainzu v Německu vyrůstá projekt Timber Peak – první výšková administrativní budova v zemi postavená hybridní dřevěnou technologií. Kombinace betonového jádra a dřevěných podlah či fasády ukazuje, že i ve vícepodlažní městské výstavbě lze efektivně využít dřevo, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo architektonická kvalita.

Na vývoji systému NOVATOP BLOCK se podíleli Radek Oslizlo z NOVATOPu, který měl na starosti systémovou koordinaci a koncepční řešení, Eva Schilhart Faberová ze Studia Perspektiv s architektonickým návrhem, Robert Prix z Archaplanu odpovědný za požárně-bezpečnostní řešení a tým společnosti A2 Timber, jenž zpracoval statiku a návrh dřevěných konstrukcí.

Zdroj: NOVATOP

