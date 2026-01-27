Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace bude mít další využití

Autor:
  14:00
Ósaka (Japonsko) 27. ledna 2026 - Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozena velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část materiálu zamíří také do Kansai University, uvedla Japonská asociace pro světovou výstavu Expo 2025.

Zatímco 200 metrů Grand Ring, který má obvod asi dva kilometry, bude zachováno, zbytek konstrukce bude demontován.

Příjemci dřeva, vybraní na základě veřejné výzvy k podávání žádostí, byli oznámeni během zasedání pracovní skupiny asociace. Podle asociace jsou mezi příjemci Namie v prefektuře Fukušima a Kansai University.

Zatímco město zvažuje využití dřeva k výstavbě a instalaci laviček na náměstí před nádražím v rámci rekonstrukčních prací, univerzita použije tento materiál k přestavbě studentské budovy na svém kampusu Senriyama v Suita v prefektuře Ósaka.

Z 84 pavilonů výstavy Expo se předpokládá opětovné využití 26 pavilonů, což překračuje původní cíl 17,5 pavilonů.

Pět pavilonů, včetně pavilonu Nizozemska, bude přemístěno vcelku. Sedmnáct pavilonů, které ve velké míře využívaly pronajaté stavební materiály, má přiřazenou hodnotu 1, protože materiály budou vráceny pronajímatelům, a osm pavilonů, které budou částečně přemístěny, má přiřazenou hodnotu 0,5.

Toalety výstaviště, přezdívané „toalety za 200 milionů jenů“ kvůli původně plánovanému rozpočtu, budou přemístěny do Ósacké zahrady květinové kultury v Kawačinagano v prefektuře Ósaka. Sdružení dokončí plány do března.

Zdroj: Igor Záruba

