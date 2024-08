Dřevo z českých lesů bude světové

„Český národní pavilon v Japonsku bude mít podobu skleněné spirály, přičemž nosná konstrukce bude ze smrkového dřeva dodaného, mimo jiné, státním podnikem Lesy České republiky. Ten dodal 900 kubíků dříví. Dřevěnou konstrukci už nyní vyrábí tři závody v Česku. Tím opět potvrzujeme trend využívání přírodních a obnovitelných materiálů, zejména dřeva, které v České republice umíme vypěstovat i kvalitně zpracovat. To ostatně potvrzuje i nedávno přijatá Surovinová politika pro dřevo,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Surovinová politika pro dřevo se zaměřuje na nové trendy a předpokládaný vývoj zpracování dřeva v České republice. Záměrem je dřevo více využívat v různých oblastech, a český národní pavilon tak toho bude dobrým příkladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude v Ósace prezentovat rovněž Regionálními potravinami a českým chmelem. Národní expozice představí návštěvníkům rovněž inovace v zemědělství, potravinářství a gastronomii.

Český národní pavilon je první dřevostavbou svého druhu bez kovové konstrukce v Japonsku. Na dodávce dřeva se kromě MZe podílí i ministerstvo životního prostředí a ministerstvo obrany.

Snímek výroby dřevěné konstrukce české národního pavilonu.

©Kancelář generálního komisaře, Česká centra, Dominik Kučera

„Český pavilon vidím jako symbol cesty naší modernizace, otevřenosti světu a udržitelnosti vyjádřený v kombinaci moderních technologií s domácí tradicí, tedy klasickým stavebním materiálem, kterým je dřevo. Domy ze dřeva mají celou řadu výhod, využívají místní materiál, jejich výstavba je rychlejší a pomáhají ukládat uhlík, který se tak nedostane do ovzduší. Proto chceme dřevo více podporovat, a to nejen jako materiál pro rodinné domy, ale i pro větší, několikapatrové budovy, jak ukazuje právě český národní pavilon pro Expo 2025. Na jeho výstavbu bude použito i dřevo z Krkonošského národního parku – a to konkrétně 150 kubíků smrkového dřeva,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL.

Ministr životního prostředí Petr Hladík a oficiální maskot českého národního pavilonu Exponaut René.

©Kancelář generálního komisaře, Česká centra, Dominik Kučera

„Ministerstvo obrany daruje prostřednictvím svého podniku Vojenské lesy a statky 400 krychlových metrů kvalitní smrkové kulatiny na výstavbu reprezentačního pavilonu České republiky na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Toto dřevo v hodnotě přes 1,2 milionu korun bude dodáno z vojenského prostoru Boletice, který se nachází v Jihočeském kraji. Věřím, že i díky tomu bude stejně jako v minulosti naše národní expozice v příštím roce patřit mezi ty nejoblíbenější a nejoriginálnější,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

J.E. Kansuke Nagaoka, jednatel společnosti Stora Enso František Vícha, ministryně obrany Jana Černochová a generální komisař Ondřej Soška na stánku české účasti na Expo 2025 při výstavě Země živitelka.

©Kancelář generálního komisaře, Česká centra, Dominik Kučera

Kancelář generálního komisaře vyhlásila v prosinci 2022 po více než dvaceti letech otevřenou anonymní architektonickou soutěž o návrh národního pavilonu pro Expo 2025. Přihlásilo se do ní 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby budou tvořit moderní dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabídne důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře.

Exteriér českého národního pavilonu.

©Kancelář generálního komisaře, Česká centra

„S naším národním pavilonem jsme v zahraničí vzbudili už před začátkem světové výstavy značnou pozornost. Jde o vizuálně atraktivní, inovativní a technicky sofistikovaný projekt. Jakožto první dřevostavba svého druhu bez ocelové konstrukce v Japonsku, která splňuje přísné bezpečnostní normy, navíc zarezonovala natolik, že v pořadatelské zemi rozvířila veřejnou diskuzi k CLT dřevostavbám a jejich právní úpravě. Pro české dřevozpracující firmy je stavba pavilonu skvělou referenční zakázkou a příležitostí k rozšiřování jejich aktivit. Dřevostavby jsou navíc produkty s vysokou přidanou hodnotou, což je v souladu s Exportní strategií České republiky,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška při tiskové konferenci na jubilejním 50. ročníku Země živitelky.

©Kancelář generálního komisaře, Česká centra, Dominik Kučera

Expo tým Czechia připravuje národní expozici v Japonsku pod názvem „Talent a kreativita pro život“. V Českých Budějovicích se nyní na Zemi živitelce představuje rovněž v samostatném stánku pro potenciální partnery i pro veřejnost.

Světové výstavy Expo jsou prestižní společenskou, obchodní a kulturní událostí. Konají se jednou za pět let, trvají šest měsíců a pravidelně je navštěvují desítky milionů lidí. Jsou platformou pro setkávání největších světových korporací a organizací, které návštěvníkům představují své nejnovější nápady, řešení i technologické inovace. Jde tedy o jakousi obdobu olympijských her nesportovního světa a skvělou platformu pro posilování národní značky.

Příští Expo se uskuteční od dubna do října 2025 v japonském městě Ósaka, v regionu Kansai, pořadatelé očekávají návštěvnost kolem 30 milionů lidí.

Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který vyhrál výběrové řízení ministerstva zahraničních věcí se svou koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů.