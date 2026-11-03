Dřina, kritika i ztráta motivace. Subterra představuje Nekomfortní zónu

Dálkový plavec Filip Jícha, florbalista Filip Forman, horský cyklista Jan Sáska a silniční cyklistka Denisa Slámová patří mezi úspěšné mladé sportovce, které stavební společnost Subterra dlouhodobě podporuje. Projekt Nekomfortní zóna obrací pozornost k tomu, co pro veřejnost zpravidla zůstává skryté – sportovci promlouvají o nejrůznějších překážkách, s nimiž se museli vypořádat.
„V médiích a na sociálních sítích zpravidla vidíme výsledky. Radost z vítězství nebo zisku medaile. Mnohem méně se už dozvídáme o tom, co úspěchům předcházelo – a kolik práce, nezdarů, pochybností nebo nepřiměřené kritiky musel každý zvládnout. Právě o tom je Nekomfortní zóna,“ popisuje Jiří Nový, vedoucí Odboru marketingu a PR společnosti Subterra.
Nekomfortní zóna ovšem nebude stát pouze na příbězích špičkových sportovců, Subterra chce téma překonávání překážek rozšířit na všechny mladé. Lidé ve věku 15–25 let se s tlakem na výkon, obavami z neúspěchu nebo ztrátou motivace setkávají především v osobním životě, při studiu nebo prvních pracovních zkušenostech.
„Chceme mladým ukazovat, že stojí za to hledat vlastní cestu a při dílčích nezdarech se nevzdávat. K překonání překážek nám mohou pomoci také ostatní se svými zkušenostmi, což platí jak pro sport, tak pro stavebnictví i další oblasti lidského života,“ doplňuje Ondřej Fuchs, generální ředitel společnosti Subterra.
Projekt propojuje několik aktivit, jimž se Subterra dlouhodobě věnuje – podporu mladých individuálních sportovců, středoškolský florbalový turnaj Subterra Cup i spolupráci se středními a vysokými stavebními školami. Společenský přesah tématu otevírá prostor pro dlouhodobější rozvoj projektu, do kterého by se v budoucnu mohli zapojit také zaměstnanci společnosti.
Subterra představila projekt úvodním videem na svých sociálních sítích. Následovat budou příběhy jednotlivých sportovců, profily účastníků Subterra Cupu a školní besedy. Vyvrcholením této sezóny budou aktivity spojené se Superfinále florbalu v dubnu 2027.
Součástí projektu je také limitovaná kolekce No Comfort Zone, která obsahuje mikiny, trička, tílka, čepice, ručníky a bidony – a je určena pro trénink i každodenní nošení. Produkty nejsou na prodej, zájemci je mohou získat v rámci Subterra Cupu nebo v online soutěžích.
Důležité odkazy: úvodní video – představení projektu Nekomfortní zóna
Zdroj: Subterra a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59910.