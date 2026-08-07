Drivers Club: vítězství ve třídě GT4 a první velký závodní víkend Aleše Pilného

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  10:24
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Most 7. srpna 2026 (PROTEXT) - Jedno auto, dva jezdci, tři závody. Tak vypadal víkend 30. července až 2. srpna na Autodromu Most pro tým Drivers Club Racing, který v mezinárodním seriálu GT Cup Series startuje s Mercedesem-AMG GT4. Z Mostu odjíždí s vítězstvím ve třídě GT4 ve sprintu, třetím místem z vytrvalostního závodu, a s prvními velkými závodními kilometry pro Aleše Pilného.

Martin Semerád ovládl kvalifikaci i závod

Martin Semerád strávil většinu sportovní kariéry v rally. Na okruhu naposledy startoval před dvaceti lety ve Fordu Fiesta Cup, naposledy v závodě usedl do Citroënu C3 WRC loni v prosinci na Pražském Rallysprintu. Poslední roky se věnuje především instruktorské činnosti a za závodní volant usedá sporadicky.

 

V Mostě to na výsledcích nebylo znát. V první kvalifikaci zajel čas 1:40,199 a byl nejrychlejší ze všech vozů třídy GT4. V samotném závodu, které doprovázelo deštivé počasí, si pozici udržel a třídu vyhrál. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci na vytrvalostní závod, kde s časem 1:40,501 znovu porazil celé pole GT4. Ze tří jízd, do kterých nastoupil, byl ve třídě třikrát první.

"Když člověk většinu roku učí jiné, jak se to dělá, je fér si to jednou za čas ověřit na stopkách. Jsem rád, že to vyšlo. Nebudu zastírat, před kvalifikací jsem byl trochu nervózní. Mnohem větší radost mám ale z Aleše, který přijel nasbírat první zkušenosti z větších závodů," říká Martin Semerád, jezdec a spoluzakladatel Drivers Clubu.

První ostré kilometry pro Aleše Pilného

Druhý jezdec vozu, Aleš Pilný, absolvoval v Mostě svůj první větší závodní víkend. Ve své kvalifikaci zajel 1:41,409 a od třetího místa ve třídě GT4 ho dělilo patnáct setin sekundy. V závodě dojel na trati druhý ve třídě, pětivteřinová penalizace za kontakt se soupeřem ho ale ve výsledné klasifikaci odsunula na čtvrté místo.

Ten kontakt mě samozřejmě moc mrzí. Přijel jsem hlavně sbírat zkušenosti, ne honit výsledek. Na rovince měly oba vozy identický výkon, ale viděl jsem, že na brzdách a v zatáčkách mám navrch. Několik kol jsem soupeře stíhal a jakmile opustil defenzivní stopu, šel jsem vedle něj, abych zkusil rychlejší výjezd. Bohužel mě zcela zavřel. I přesto, že jsem se postavil s půlkou vozu za obrubník, zabránit kontaktu už nešlo. I tohle bohužel patří k závodům, ale celkově si odvážím z Mostu mnohem víc, než by z výsledkové listiny mohlo být patrné", dodává Aleš Pilný.

Vytrvalostní závod: pozice získaná v boxech

Hodinový vytrvalostní závod odjeli oba jezdci společně. Závod odstartoval Martin Semerád z prvního místa, bohužel hned po startu přišel o jednu pozici. Díky dobře načasované a zvládnuté povinné zastávce na střídání jezdců se Aleš Pilný vrátil na trať v čele třídy GT4 a druhou polovinu závodu odjel v soubojích se dvěma soupeři. Nakonec po několika soubojích na trati dokončil závod na pódiovém třetím místě.

Tři závody, dvě pódia, žádná technická závada

Drivers Club Racing si tak z Mostu odváží jedno první místo ze sprintu a jedno třetí místo z vytrvalostního závodu. Mercedes-AMG GT4 odjel všechny tři závody bez technických problémů a oba jezdci projeli cílem každého závodu, do kterého nastoupili. Při takto dlouhém závodním víkendu je spolehlivost techniky polovina úspěchu.

Z Mostu odjíždíme spokojení. Auto fungovalo celý víkend a oba jezdci splnili očekávání, se kterými jsme do Mostu odjížděli. Aleš dojel jednou na pódiu a jednou těsně pod, což je na první velký závodní víkend skvělý výsledek. Martin ukázal, že to na okruhu pořád umí, takže se teď může s klidným svědomím vrátit k roli instruktora," dodává s úsměvem Jakub Kotál, spoluzakladatel Drivers Club.

Celý víkend je pro nás asi nejlepší důkaz, že způsob, jakým přistupujeme k rozvoji jezdců a jak se na závody připravujeme, dává smysl," uzavírá Martin Semerád.

Fotografie k volnému užití: https://drive.google.com/drive/folders/19d5EgNUaZUUWnAUacHQohgR6lbnsDHoj?usp=share_link 

O Drivers Club

Drivers Club se zaměřuje na rozvoj řidičských dovedností a sportovní i závodní jízdu. Nabízí kurzy sportovní jízdy, individuální koučink, testování závodních vozů i komplexní závodní programy, ale také jedinečné řidičské zážitky za polárním kruhem nebo trackdays na legendárních okruzích Nordschleife a Spa-Francorchamps. Prostřednictvím týmu Drivers Club Racing, který je oficiálním AMG Motorsport klientským týmem, propojuje systematickou práci s jezdci s účastí v reálném motorsportu.

O Aleši Pilném, TAYLLORCOX

Aleš Pilný je CEO certifikačního orgánu a manažerského campusu TAYLLORCOX. Je držitelem mezinárodní licence FIA ITC-C a německého permitu DMSB. Jeho dlouhodobým cílem je účast ve 24hodinovém závodě na Nürburgringu. Media: ales.pilny@tayllorcox.com

 

Příloha: výsledky vozu č. 840

Drivers Club Racing, Mercedes-AMG GT4.

Autodrom Most (4 212 m), GT Cup Series, 30. 7. – 2. 8. 2026.

 

JízdaJezdecČasUmístění v GT4
Kvalifikace - Sprint 1Martin Semerád1:40,1991.
Sprint 1Martin Semerád26:22,6021.
Kvalifikace - EnduranceSemerád/Pilný1:40,5011.
EnduranceSemerád/Pilný46:59,6573.
Kvalifikace - Sprint 2Aleš Pilný1:41,4094.
Sprint 2Aleš Pilný25:33,440 + 5 s penalizace4.

 

Zdroj: Drivers Club Racing

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