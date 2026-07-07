Dronly přináší dostupný software pro termovizní diagnostiku FVE

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  10:10
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Praha 7. července 2026 (PROTEXT) - Česká platforma Dronly zpřístupňuje pokročilou dronovou diagnostiku fotovoltaiky i menším firmám a samotným dronařům. Z dronového náletu sestaví Dronly během chvíle digitální model celé elektrárny, sám najde vady a předloží je technikovi k posouzení. Nástroje dosud dostupné jen velkým revizním firmám tak nově zvládne i jednotlivý dronař nebo malý provozovatel.

Česká vývojářská společnost spustila platformu Dronly pro kontrolu fotovoltaických elektráren pomocí dronů. Celý proces od náletu nad elektrárnou k hotové revizi výrazně zkracuje a usnadňuje — a za zlomek ceny dosavadních nástrojů, takže je dostupná nejen velkým servisním a realizačním společnostem, ale i samotným dronařům a menším provozovatelům. Hodí se přitom na velké solární parky i na menší akce, jako jsou střechy rodinných domů. Z náletu, který může mít i tisíce snímků, si platforma sama vybere jen ty potřebné (většinou jen desítky), „sešije“ z nich mapu celé elektrárny a sestaví její digitální model, kde má každý panel vlastní GPS polohu. Všechny zakázky pak firma sleduje přehledně na jednom místě, v prostředí AI Canvas.

Dronly vady rozpoznává dvěma způsoby — podle teplotního otisku panelu, nebo z toho, jak vada vypadá na snímku. Oba způsoby lze navíc kombinovat, takže se nálezy navzájem potvrzují a výsledek je jistější. Výsledek pak technik zkontroluje a posoudí. Vady může technik označit také ručně sadou šikovných nástrojů. Umělá inteligence tak práci jen navrhuje, odpovědnost za nález nese vždy člověk.

Co to znamená v praxi, ukázal pilotní projekt z dubna 2026 na střešní elektrárně výrobního areálu v bavorském Himmelkronu. Z 2 156 dronových snímků sestavila platforma za hodinu virtuální model celé elektrárny o 1 752 panelech a odhalila tři problémy, které by běžná kontrola dohromady neoddělila.

Tři desítky hromosvodů na střeše dlouhodobě stínily panelům a snižovaly jejich výrobu. Není to ale jen o ztracených kilowattech — když přes článek panelu opakovaně přechází stín, dochází k vnitřnímu přehřívání, které ochranná elektronika panelu nestihne potlačit. Den za dnem se na stejném místě opakuje teplotní šok, jenž časem vede k nevratnému poškození článků, které už výrobce v záruce neuzná. Běžná termovizní kontrola tento skrytý problém neodhalí, protože je vidět jen v okamžiku, kdy nad panelem zrovna stín je — a inspekce se navíc obvykle plánují na bezvětrné slunečné dny v poledne, kdy hromosvody vrhají nejkratší stíny. Provozovatel tak ztrátu sice vidí v měsíčním reportu, ale neumí ji přiřadit konkrétní příčině, dokud se panel za pár let nepoškodí natrvalo. Dronly proto z času pořízení každého snímku dopočítá polohu slunce a stín konstrukce přiřadí ke konkrétním panelům.

Druhým nálezem byla opakující se výrobní vada na stejných modelech panelů od stejného výrobce. Třetím, nejakutnějším, byl jeden panel s přehřátým kontaktem a chováním, které ukazuje na riziko požáru; u něj platforma doporučila odpojení ze sítě do 24 hodin.

„Nástroje, které dávaly ekonomicky smysl jen pro velké revizní firmy, jsme připravili tak, aby je zvládl i jednotlivý dronař nebo malý provozovatel. Technik se místo hodin třídění snímků a modelování věnuje tomu podstatnému — rozhodnutí nad nálezy, která jsou na něm," uvedl Michal Mosler, CEO Dronly

Kdo si zpracování dat netroufá dělat sám, může využít expertní analýzu: kompletní vyhodnocení náletu provede certifikovaný technik diagnostik, který nálezy ověří, zařadí a vyhodnotí. Platforma funguje na počítačích s Windows i macOS, výstupy poskytuje jako interaktivní report, ve kterém lze přepínat různé vrstvy zobrazení a přehledně předávat výsledky klientům, i ve formátech PDF, XLS a CSV, je dostupná v češtině, angličtině a němčině a chystá expanzi do regionu DACH a západní Evropy.

Dronly je navíc modulární platforma. Vedle fotovoltaiky připravuje další moduly — inspekci stožárů vedení VVN, VN, větrných turbín a další infrastruktury, následně budov, až po „Dronly Anything“, kde si uživatel pomocí AI přizpůsobí inspekci čemukoli na míru.

O platformě Dronly

Dronly je česká provozně-rozhodovací platforma pro dronovou diagnostiku a servis fotovoltaických elektráren, budov a infrastruktury — kategorie ve světě označovaná jako asset performance management. Skládá se ze tří částí: analytická aplikace Dronly.app zpracovává nálety a detekuje vady, marketplace ověřených dronařů DronlyHub zajišťuje samotné nálety a termovizní studio ThermoVisionX slouží k práci s jednotlivými termogramy. Společně pokrývají celý řetězec od poptávky po inspekci až po servisní úkol v telefonu technika. Značku provozuje společnost JTM SERVIS s.r.o. (IČO 24745740, Praha); zakladateli značky jsou Michal Mosler (CEO) a Aleš Mikeš (CTO). Platforma podporuje radiometrické formáty kamer DJI a FLIR, výstupy poskytuje jako interaktivní report i ve formátech PDF, XLS a CSV, je dostupná v češtině, angličtině a němčině a chystá expanzi do regionu DACH a západní Evropy.

 

Zdroj: JTM SERVIS, s.r.o.

 

 

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