Drony ve službách čistoty: Budoucnost údržby už létá nad českými městy

„Od března do června letošního roku naše drony nalétaly přibližně 350 letových hodin a spotřebovaly necelých 100 kubíků vody. Údržbu jsme prováděli až do výšky okolo 50 metrů,“ uvádí Tomáš Roubal, jednatel české pobočky KTV Working Drone.

Mezi objekty, které letos prošly dronovým čištěním, patří například administrativní komplexy Churchill I a II na Praze 3, Roztyly Plaza, budova Nestlé v pražských Modřanech, pražská O2 Gamma, dále také OC Brumlovka nebo také Bondy Centrum v Mladé Boleslavi. Drony mířily i do průmyslových areálů – například do závodu Hyundai v Nošovicích nebo výrobních hal Brose v Kopřivnici.

„Všechny budovy byly svým způsobem specifické – ať už členitostí fasády, mírou znečištění nebo požadavky na provoz za plného chodu budovy. Mnohdy se také potýkáme s počasím, ať už to je silný vítr nebo třeba déšť. Například moderní budova Roztyly Plaza byla velkou výzvou, a to z důvodu svého zakřiveného tvaru, dále velkými skleněnými plochami vsazenými do rámové konstrukce. Ale naše drony si s ní nakonec bez problémů poradily,“ popisuje Roubal.

Co se chystá dál?

Zájem o dronové čištění roste natolik, že si klienti z řad firem i správců nemovitostí rezervují termíny už na sezónu 2026. „Kalendář na příští rok se nám rychle plní, což potvrzuje, že tato moderní technologie si buduje pevné místo na trhu. Navíc u řady budov přecházíme na pravidelný servis, který prodlužuje životnost fasády, zachovává její reprezentativní vzhled a eliminuje potřebu invazivních zásahů,“ říká Tomáš Roubal.

Česká pobočka KTV Working Drone zároveň rozšiřuje své kapacity – do provozu plánuje nasadit další servisní vozy s novou technologií pro drony i samotné čištění, dále nové vybavení i drony s větší přesností. Budují se i nové pracovní týmy a pokračuje školení pilotů, aby dokázala pružně reagovat na rostoucí poptávku.

Ve druhé polovině roku se KTV Working Drone chystá na další zajímavé zakázky, včetně ohromné továrny LEGO v Kladně nebo třeba ikonického Baťova mrakodrapu ve Zlíně.

KTV Working Drone:

KTV Working Drone je norská společnost založená Kennetem Nilsenem v roce 2015, která způsobila revoluci v odvětví údržby a čištění fasád díky inovativnímu řešení v podobě čistících dronů. Momentálně má pobočky ve více než 60 zemích a v České republice začal působit v roce 2023. KTV Working Drone přináší nejen vyšší bezpečnost a efektivitu, ale také ekologicky šetrné řešení s nižší spotřebou vody a energie. Cílem je nastavovat nový standard v oblasti péče o moderní i historické budovy.

