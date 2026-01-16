Druhá část obchvatu Kaplice je v provozu, doprava v centru je klidnější a bezpečnější

Martin Kuba (Nestr.), hejtman Jihočeského kraje: "Stojíme na nové části obchvatu Kaplice. Navazuje na tu první část a v téhle té chvíli konečně tvoří jeden celek, který umožní, že celá ta doprava, která jezdila támhle směrem vlastně na Blansko, přes centrum města, motala se přes náměstí těmi úzkými uličkami, tak najednou vlastně můžeme tomu centru ulehčit."
Délka nového obchvatu přesahuje 1,5 kilometru, silnice je sedm metrů široká a má dva jízdní pruhy. Součástí komunikace jsou dva mosty, které zajišťují mimoúrovňové křížení s řekou Malší a se silnicí II/158.
Martin Kuba (Nestr.) hejtman Jihočeského kraje: "V momentě, kdy bude dokončena dálnice v tomhle úseku, tak obchvat ještě bude napojen vlastně na dálnici, čímž se ta doprava tady ještě vylepší a dělá mi to radost. A stavba byla dokončena o 3,5 měsíce dříve, než bylo vlastně smluvními podmínkami dáno. Takže se nám daří i s firmami komunikovat tak, aby stavěly rychleji, a mám pocit, že skutečně v tom Jihočeském kraji se postupně daří dokončovat všechny ty dopravní stavby, na které se tady dlouho čekalo a na tenhle obchvat se v Kaplici čekalo opravdu dlouho."
Po dostavbě dálničního přivaděče bude dnes už dokončený obchvat Kaplice přímo napojen na dálnici D3 v místě, kde byla před lety zahájena jeho první etapa. Stavbu obchvatu se podařilo dokončit více než tříměsíčním předstihem.
Zdroj: POLAR televize Ostrava