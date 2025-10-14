Druhé bateriové úložiště C-energy je v provozu přesně rok, uchovalo a zpětně do sítě dodalo přes 8500 MWh elektřiny

Planá nad Lužnicí (Táborsko) 14. října 2025 (PROTEXT) - Druhé bateriové úložiště C-energy zprovozněné v říjnu 2024 disponuje kapacitou 22 megawatthodin. Během prvního roku provozu uskladnilo a následně vydalo do sítě více než 8500 MWh elektřiny. Prošlo přitom 428 nabíjecími/vybíjecími cykly, a to při dodržení deklarované účinnosti cyklu větší než 87 %.

S kapacitou 22 MWh by svého času největší baterie v zemi dokázala po dobu jedné hodiny spolehlivě napájet spotřebu přibližně 100 tisíc domácností. Během prvního roku provozu pomohlo se stabilizací elektrizační přenosové sítě mimo jiné při rozsáhlém výpadku elektřiny v červenci letošního roku.

Po roce provozu baterie provedli odborníci C-energy kapacitní test baterie a výsledek byl příjemným překvapením. Při daném způsobu provozování došlo k degradaci kapacity baterií jen o 1,4 %, což je výrazně pod výrobcem garantovanou hodnotou.

„Zásadní hodnotou baterií v rámci agregačního bloku C-energy není schopnost poskytovat služby výkonové rovnováhy, i když samozřejmě tuto funkcionalitu mají. Bateriová úložiště využíváme především pro výrazné zvýšení výnosu ze zdrojů zapojených do našeho agregačního bloku, ať už našich nebo těch ve vlastnictví našich klientů,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-energy.

Díky spojení bateriových úložišť s vlastním systémem pro vzdálené řízení zdrojů dokáže C-energy využít možnosti moderních energetických zdrojů na maximum: v dobách nízkých cen sníží výrobu, v dobách vysokých cen dodají energii, a navíc mohou lépe soutěžit o tržní příležitosti na různých trzích (denní trh, vnitrodenní trh, trhy s odchylkou). Pro klienty v agregačním bloku znamená optimalizace provozu vyšší ziskovost, menší riziko tržních nesrovnalostí a lepší využití jejich kapacit.

C-energy má s ukládáním energie do bateriových úložišť mnohaleté zkušenosti. Již v roce 2019 uvedla do provozu první baterii s kapacitou 4 MWh, v roce 2024 přidala další bateriové úložiště s kapacitou 22 MWh a letos zprovoznila třetí baterii o kapacitě 8 MWh. Celková aktuální kapacita baterií v agregačním bloku

C-energy tak dosahuje kapacity 34 MWh.

 

C-energy: Energie pro udržitelnou budoucnost

C-energy je inovátorem v energetice a teplárenství, investuje do moderních energetických zdrojů a nejnovějších technologií. Společnost provozuje vysoce účinné zdroje, které patří k nejpokrokovějším zařízením ve středoevropském regionu. Moderní technologie a progresivní řídicí systémy společnosti zajišťují spolehlivou a ekologicky šetrnou výrobu energií.

C-energy vyrábí a distribuuje elektřinu a teplo, klientům nabízí služby v oblasti agregace a obchodu s elektřinou. Poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky.

Více na www.c-energy.cz.

 

 

 

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

