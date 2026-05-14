Druhé kolo přijímaček – jak nepromarnit novou šanci na dobrou školu

Klid rodičů je základ
Reakce rodičů zásadně ovlivní, jak situaci prožije dítě. Když dospělí propadnou panice, dítě často přebere jejich napětí a prohloubí se tak jeho pocit selhání. „Klíčové pro rodiče je uklidnit nejdřív sebe sama. Když přijde krize, máme tendenci ji hned řešit, ale dítě v tu chvíli potřebuje hlavně pocit bezpečí a sounáležitosti,“ uvedla Štěpánka Tkáčová, vyučující respektující komunikace gymnázia School for Future. Podle ní by měla komunikace v rodině obsahovat jasné poselství: „Přijímačky se sice nepovedly, ale nejsi v tom sám.“ Děti si totiž často spojují výsledek přijímaček se svou vlastní hodnotou a rodiče mohou tyto pocity ještě nevědomky posilovat.
Analýza co se nepovedlo?
„Důležité je podívat se, jak se dítě připravovalo a jak proběhl den zkoušek. Často zjistíme, že v přípravě udělalo maximum, ale zasáhly faktory, které nemohlo ovlivnit, třeba nervozita nebo zdravotní stav,“ uvádí Martin Konečný z vedení školy. Samotné CERMAT testy zachycují především výkon v konkrétní chvíli, nikoliv skutečný potenciál dítěte.
Nová šance na dobrou školu
Neúspěch může být impulsem k přehodnocení výběru školy. Rodiče by si měli položit otázku, zda byla zvolená škola skutečně v souladu s potřebami a osobností dítěte. Často totiž vybírají školu podle renomé. Je to ale pro jejich ratolest ten nejlepší výběr? „Druhé kolo přijímacího řízení není selhání, je to šance se znovu zastavit a promyslet, co bude dítěti skutečně vyhovovat,“ říká Tkáčová.
Přístup školy pro druhé kolo – nastavuje nebo boří bariéry?
Podle School for Future by škola neměla být jen místem předávání znalostí, ale především prostředím, které pomáhá mladým lidem růst, hledat vlastní cestu a převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. A tak se gymnázium pro 2. kolo rozhodlo odstranit bodovou hranici pro přijetí založenou pouze na výsledku CERMAT testů. „Dáváme prostor studentům, kteří mají chuť se učit, objevovat své silné stránky a rozvíjet talent,“ uvádí ředitel gymnázia Aleš Pištora. 2. kolo přijímaček tak může proběhnout v klidnější atmosféře, bez stresu a s důrazem na skutečný potenciál uchazečů.
Gymnázium School for Future je nové inovativní 4leté gymnázium sídlící v centru Prahy. Vzdělávání staví na integraci předmětů, pravidelných týdenních projektových dnech a respektujícím prostředí. Uchazečům nabízí studium se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. www.schoolforfuture.cz
Zdroj: Gymnázium School for Future