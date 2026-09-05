Druhý podnikatelský summit o infrastruktuře iniciativy Pás a stezka na podporu udržitelného rozvoje v Singapuru

Summit přivedl dohromady více než 300 vedoucích představitelů a zástupců mezinárodních organizací, globálních a regionálních podniků, organizací občanské společnosti, akademické sféry a think-tanků. Byla při něm zahájena přibližně desítka společných iniciativ a inovativních partnerství zaměřených na udržitelnost a vedených soukromým sektorem, jejichž cílem je využít příležitosti infrastrukturní spolupráce v rámci iniciativy Pás a stezka k podpoře Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.
Summit přijal deklaraci stanovující podnikatelské priority v oblastech udržitelné infrastruktury, odpovědné umělé inteligence, spravedlivé energetické transformace, odolnosti globálních dodavatelských řetězců, udržitelného financování, posilování postavení žen a mladých lidí v digitální éře a mezinárodní spolupráce v oblasti tradiční medicíny. Summit rovněž ustavil odborné skupiny pro udržitelnou energetiku a udržitelnou digitální infrastrukturu a představil 12 výsledků zaměřených na SDGs v oblastech ekologicky šetrné těžby, standardů uhlíkové stopy elektřiny, ochrany biologické rozmanitosti, ochrany oceánů, udržitelné dopravy, rozvoje mikropodnikání žen a inkluzivního globálního rozvoje, vedených průkopníky ze soukromého sektoru.
Náměstkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka UN Global Compact Sanda Ojiambo uvedla, že odolná infrastruktura je klíčem k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. Zdůraznila: „Iniciativy, které jsou dnes zahajovány – od nových odborných skupin pro udržitelnou energetiku a digitální infrastrukturu až po nová doporučení týkající se biologické rozmanitosti, zelených nerostných surovin a odpovědné umělé inteligence – ukazují, že skutečný pokrok závisí na spolupráci napříč hranicemi, odvětvími a hodnotovými řetězci.“ Prostřednictvím Akční platformy BRI pro SDGs, dodala, „společnosti spojují své síly, aby vytvářely praktická doporučení, sdílely odborné znalosti a spolupracovaly na řešeních, která lze uplatnit napříč odvětvími a regiony.“
Zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro opatření v oblasti klimatu a spravedlivou transformaci Selwin Hart uvedl: „Prostřednictvím iniciativy Pás a stezka mohou čínské podniky a finanční instituce pomoci propojit mimořádné čínské kapacity v oblasti čisté energie s obrovskými příležitostmi k růstu v rozvojovém světě. Další kapitola energetické transformace musí ukázat, čeho lze dosáhnout rozsáhlou spoluprací. Protože v rozděleném světě nebudou naše největší příležitosti spočívat v uzavírání se za hranicemi, ale v budování mostů – v propojování trhů, mobilizaci investic, sdílení řešení a společném vytváření prosperity.“
Rok 2026 zahajuje Dekádu OSN pro udržitelnou dopravu. Zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu Jean Todt uvedl, že iniciativa Pás a stezka je jedním z největších světových projektů v oblasti infrastruktury a propojení. Jejímu rozsahu musí odpovídat stejně silný závazek k bezpečnosti. Náměstek generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální záležitosti Li Junhua summit uzavřel výzvou: „Žádná země nemůže sama řešit dnešní složité výzvy spojené s propojením. Spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi, finančními institucemi a soukromým sektorem je zásadní pro zachování našeho vzájemného propojení. Iniciativa Pás a stezka je významným příkladem přeshraniční konektivity v praxi.“
Výkonná tajemnice Hospodářské a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana, rezidentní koordinátor OSN v Číně Stephen Jackson a rezidentní koordinátor OSN pro Malajsii, Singapur a Brunej Darussalam Nikolas Myint zdůraznili význam summitu pro podporu přeshraniční spolupráce a zároveň poukázali na přínos Číny, Singapuru a regionu ASEAN k regionální stabilitě a celosvětovému pokroku při naplňování cílů udržitelného rozvoje.
Zdroj: UN Global Compact