Druhý podnikatelský summit o infrastruktuře iniciativy Pás a stezka na podporu udržitelného rozvoje v Singapuru

Autor:
  19:13
Sledovat Metro na Googlu

Singapur 5. září 2026 (PROTEXT) – V Singapuru se pod heslem „Connect for Better World“ („Propojením k lepšímu světu“) konal Druhý globální podnikatelský summit o investicích do infrastruktury v rámci iniciativy Pás a stezka (BRI) s cílem urychlit naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Summit uspořádala Akční platforma UN Global Compact pro udržitelnou infrastrukturu v rámci iniciativy Pás a stezka na podporu SDGs, ve spolupráci s UN Global Compact Network Singapore.

Summit přivedl dohromady více než 300 vedoucích představitelů a zástupců mezinárodních organizací, globálních a regionálních podniků, organizací občanské společnosti, akademické sféry a think-tanků. Byla při něm zahájena přibližně desítka společných iniciativ a inovativních partnerství zaměřených na udržitelnost a vedených soukromým sektorem, jejichž cílem je využít příležitosti infrastrukturní spolupráce v rámci iniciativy Pás a stezka k podpoře Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Summit přijal deklaraci stanovující podnikatelské priority v oblastech udržitelné infrastruktury, odpovědné umělé inteligence, spravedlivé energetické transformace, odolnosti globálních dodavatelských řetězců, udržitelného financování, posilování postavení žen a mladých lidí v digitální éře a mezinárodní spolupráce v oblasti tradiční medicíny. Summit rovněž ustavil odborné skupiny pro udržitelnou energetiku a udržitelnou digitální infrastrukturu a představil 12 výsledků zaměřených na SDGs v oblastech ekologicky šetrné těžby, standardů uhlíkové stopy elektřiny, ochrany biologické rozmanitosti, ochrany oceánů, udržitelné dopravy, rozvoje mikropodnikání žen a inkluzivního globálního rozvoje, vedených průkopníky ze soukromého sektoru.

Náměstkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka UN Global Compact Sanda Ojiambo uvedla, že odolná infrastruktura je klíčem k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. Zdůraznila: „Iniciativy, které jsou dnes zahajovány – od nových odborných skupin pro udržitelnou energetiku a digitální infrastrukturu až po nová doporučení týkající se biologické rozmanitosti, zelených nerostných surovin a odpovědné umělé inteligence – ukazují, že skutečný pokrok závisí na spolupráci napříč hranicemi, odvětvími a hodnotovými řetězci.“ Prostřednictvím Akční platformy BRI pro SDGs, dodala, „společnosti spojují své síly, aby vytvářely praktická doporučení, sdílely odborné znalosti a spolupracovaly na řešeních, která lze uplatnit napříč odvětvími a regiony.“

Zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro opatření v oblasti klimatu a spravedlivou transformaci Selwin Hart uvedl: „Prostřednictvím iniciativy Pás a stezka mohou čínské podniky a finanční instituce pomoci propojit mimořádné čínské kapacity v oblasti čisté energie s obrovskými příležitostmi k růstu v rozvojovém světě. Další kapitola energetické transformace musí ukázat, čeho lze dosáhnout rozsáhlou spoluprací. Protože v rozděleném světě nebudou naše největší příležitosti spočívat v uzavírání se za hranicemi, ale v budování mostů – v propojování trhů, mobilizaci investic, sdílení řešení a společném vytváření prosperity.“

Rok 2026 zahajuje Dekádu OSN pro udržitelnou dopravu. Zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu Jean Todt uvedl, že iniciativa Pás a stezka je jedním z největších světových projektů v oblasti infrastruktury a propojení. Jejímu rozsahu musí odpovídat stejně silný závazek k bezpečnosti. Náměstek generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální záležitosti Li Junhua summit uzavřel výzvou: „Žádná země nemůže sama řešit dnešní složité výzvy spojené s propojením. Spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi, finančními institucemi a soukromým sektorem je zásadní pro zachování našeho vzájemného propojení. Iniciativa Pás a stezka je významným příkladem přeshraniční konektivity v praxi.“

Výkonná tajemnice Hospodářské a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana, rezidentní koordinátor OSN v Číně Stephen Jackson a rezidentní koordinátor OSN pro Malajsii, Singapur a Brunej Darussalam Nikolas Myint zdůraznili význam summitu pro podporu přeshraniční spolupráce a zároveň poukázali na přínos Číny, Singapuru a regionu ASEAN k regionální stabilitě a celosvětovému pokroku při naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Zdroj: UN Global Compact

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

HaDivadlo se v nové sezoně zaměří na emoce, vztahy a podoby blízkosti

ilustrační snímek

S tématem emocí, vztahů a různých podob blízkosti vstupuje brněnské HaDivadlo do své 52. sezony. Happeningem v Alfa pasáži, kde sídlí, dnes soubor zahájil...

5. září 2026  18:38,  aktualizováno  18:38

Yidan Prize 2026 oceňuje průkopníky v přetváření vzdělávání a péče na pomezí zdravotnictví, výživy a ekonomiky

5. září 2026  19:51

Jiříkov otevřel naučnou stezku k Sovinci, připravuje Galerii Jindřicha Štreita

ilustrační snímek

V Jiříkově na Bruntálsku dnes otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov ke hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s...

5. září 2026  18:14,  aktualizováno  18:14

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřel požár nákladního auta

Na dálnici D1 na 62. kilometru ve směru na Brno shořel kamion i s návěsem....

Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Po dvouapůlhodinové uzavírce policisté krátce autům otevřeli jeden pruh, nyní...

5. září 2026  15:42,  aktualizováno  19:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Druhý podnikatelský summit o infrastruktuře iniciativy Pás a stezka na podporu udržitelného rozvoje v Singapuru

5. září 2026  19:13

Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

ilustrační snímek

Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění.

5. září 2026  17:12,  aktualizováno  19:01

Na Vsetínsku likvidovali hasiči požár zemědělského objektu, vyhlásili 2.stupeň

ilustrační snímek

Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal dnes ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči, kvůli...

5. září 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Vapování na palubě? Ani pod dekou se neschováte a odklon letu vás může zruinovat

Čidla v letadlech reagují na kouř i aerosoly, proto odhalí nejen klasické...

Iluze, že vapování jde skrýt, svádí na palubách letadel stále více lidí. Aerolinky v posledních letech evidují výrazný nárůst používání e-cigaret. Pasažéři se často mylně domnívají, že diskrétní...

5. září 2026  18:09

Olomoučtí vozíčkáři chystají tradiční olomouckou pouť, bude benefiční

ilustrační snímek

Čtyřdenní sérii koncertů i řadu doprovodných programů nabídne návštěvníkům letošní ročník Tradiční olomoucké pouti, která se koná na podporu vozíčkářů....

5. září 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Druhý den v provozu tentokrát na lince 7.

vydáno 5. září 2026  16:58

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kostel sv. Antonina Paduanského a oblaky typu cirrocumulus, tedy řasokupy (lidově beránky. Signalizují pozvolný příchod nestálého počasí. Lidová pranostika říká, že beranky věstí déšť či zimního...

vydáno 5. září 2026  16:57

Kostel sv. Antonina Paduanského a oblaky typu cirrocumulus, tedy řasokupy (lidově beránky. Signalizují pozvolný příchod nestálého počasí. Lidová pranostika říká, že beranky věstí déšť či zimního...

vydáno 5. září 2026  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.