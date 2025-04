Druhý ročník soutěže interiérového designu CZECH INTERIOR AWARD ocenil nejúspěšnější české projekty

Soutěž CZECH INTERIOR AWARD pořádaná společností ABF a.s. představuje jediné české ocenění práce tuzemských interiérových architektů a designérů. Ti přihlašovali své realizované návrhy v oblasti privátních i veřejných interiérů.

„Druhý ročník soutěže CZECH INTERIOR AWARD se těšil mimořádnému zájmu tvůrců kvalitních projektů, kterých se přihlásilo 175. Opět se díky jejich účasti podařilo ukázat, jak špičkové úrovně obor českého interiérového designu dosahuje. Soutěž je nejen přehlídkou toho nejlepšího, co tuzemská tvorba v tomto odvětví nabízí, ale také bohatou inspirací pro všechny, kteří se chystají budovat nebo modernizovat vlastní interiér,“ řekla ředitelka veletrhů FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN Věra Špáňová.

O vítězství v šesti kategoriích rozhodovala spolu s hlasováním veřejnosti odborná porota ve složení: Ing. Iva Bastlová, DiS., předsedkyně poroty, MgA. Veronika Loušová, prof. Akad. arch. Jan Fišer, Mgr. art. Jana Potiron, ArtD., Mgr. Petr Šlejmar, Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., Lenka Zahradníková a MgA. Petr Hák, Ph.D.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Soukromý interiér – propojený prostor

Byt Arbesovo náměstí, studio a autor: Formafatal/Ing. arch. Katarina Varsová, Ing. arch. Petra Dagan

Komentář poroty: Komplexní půdní prostor byl navržen s maximálním využitím každého detailu. Zakázkový nábytek hraje klíčovou roli v optimalizaci prostoru a poskytuje promyšlené úložné řešení. Citlivá práce s barvami a materiály vytváří harmonické propojení v celém interiéru. Byt má jedinečný charakter, oceňujeme jeho atmosféru, ucelenost a promyšlenost každého prvku. Iva Bastlová vyzdvihla práci s červenými akcenty, které interiér vizuálně oživují a fungují jako pomyslná třešnička na dortu.

Soukromý interiér – jednotlivé místnosti

Královské Vinohrady, studio a autor: Sedlák Interier s. r. o./Ing. arch. Ondřej Vilt

Komentář poroty: Rafinovaná práce s nikami v malém bytě zaujala svou promyšleností a elegancí. Čistá a vyvážená kompozice skvěle ladí s architekturou vinohradského činžovního domu. V omezeném prostoru se podařilo vytvořit kompaktní a funkční interiér, který působí vzdušně a uceleně. Hlavní obytná místnost se díky zavíracím nikám stává multifunkčním prostorem. Porota oceňuje precizní práci s detailem, zajímavou kombinaci rámových dveří a minimalistických ploch, které dodávají interiéru sofistikovaný vzhled.

Veřejný interiér – hotel / ubytovací zařízení

Dětský hospic Dům pro Julii, studio a autoři: ČTYŘSTĚN s. r. o./Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Milan Joja, Ing. arch. Karel Kubza

Komentář poroty: Ačkoliv jde o citlivé a emočně náročné prostředí, interiér působí pozitivně a harmonicky. Nabízí intimitu a klid, přesto se vyhýbá nemocniční sterilitě i příliš infantilním prvkům. Vyvážená a jemná atmosféra vytváří bezpečné útočiště, které podporuje duševní pohodu a dodává sílu a motivaci jít dál. Tento projekt je pozitivním příkladem, jak lze navrhovat zdravotnická zařízení s respektem k potřebám pacientů i jejich blízkých.

Veřejný interiér – restaurace, kavárna, bar

Pekařské bistro 56, studio a autor: RMBA Architekti s. r. o./ Ing. arch. Romana Mališ Bílková

Komentář poroty: Promyšlený koncept propojení pekárny a bistra se skvěle doplňuje a vytváří příjemné prostředí nejen pro nákup, ale i pro posezení. Otevřený gastro provoz je nenásilně zakomponován do interiéru a stává se součástí celkového zážitku, čímž posiluje marketingový potenciál prodeje pekařských výrobků. Umírněná barevnost nechává vyniknout pečivu jako hlavnímu aktérovi. Navržené osvětlení a design stolů tvoří jemný protipól k industriálním prvkům. Prostor tak harmonicky balancuje mezi útulností a surovostí materiálů.

Veřejný interiér – komerční a prezentační prostory

Degustační prostor – Vinárna Zlati Grič, studio a autoři: Studio MA s. r. o./Ing. arch. Dan Merta, Ing. arch. Martin Pavlíček, Bc. Kateřina Hronková

Komentář poroty: Neotřele pojatý a promyšlený showroom vinařství pro obchodní jednání a degustace. Zelená lazurovaná překližka s viditelnou kresbou dřeva dodává interiéru jemnost a zároveň vizuálně odkazuje na typickou barvu vinných lahví. Efektivní využití omezeného prostoru v kombinaci s materiálovým řešením dodává interiéru jasnou identitu. Prostor funguje z hlediska uživatelského komfortu, zároveň podporuje značku a atmosféru vinařství.

Veřejný interiér – pracovní a vzdělávací prostory

Základní škola Bratří Fričů v Ondřejově, studio a autoři: ATELIER 6, s. r. o./ Ing. arch. Štěpán Braťka, Ing. arch. Michal Nekola, Ing. arch. Lucie Staňková

Komentář poroty: Promyšlené využití materiálů a barevnost dodávají interiéru základní školy nadčasovou kvalitu. Prostor je navržen tak, aby byl podnětný, podporoval fantazii a rozvíjel estetické vnímání dětí, aniž by působil rušivě či přeplněně. Akustické podhledy zde nejsou jen funkčním prvkem, ale zároveň přispívají k hravé atmosféře. Celkový návrh vytváří harmonické a inspirativní prostředí, které podporuje soustředění i kreativitu a zároveň reflektuje moderní přístup k vzdělávání.

Hlasování veřejnosti

Zubní klinika myTREEDK Ostrava, studio a autor: ATELIER3M, Martin Hudák

Cena generálního partnera

Harmonický a zároveň moderní interiér restaurace v saunovém světě Aquapalace Praha, studio a autor: No Limits Design, a. s. – Ing. Nicole Sehnalová

Komentář generálního partnera: Restaurace v saunovém světě vyniká harmonickým a klidným interiérem, který přirozeně navazuje na wellness atmosféru celého prostoru. Oceňuje citlivou práci s přírodními materiály a jemnou barevností. Organické tvary podporují relaxační ráz prostředí a zároveň tvoří akustický prvek a podporují hru se světlem. Interiér působí moderně a kultivovaně, bez zbytečné okázalosti, s důrazem na detail i uživatelský komfort. Zvolený design nenarušuje klidovou zónu, ale naopak ji citlivě doplňuje a přispívá k celkovému pocitu pohody. Prostor nepodléhá módním trendům, nabízí nadčasové řešení, které podporuje smyslový zážitek a dlouhodobou hodnotu prostředí.

„Jako partneři akce působící jako energetičtí konzultanti se díváme hlavně na to, jak jednotlivé projekty hospodaří s energií a jak vnímají udržitelnost jednotlivých řešení. Čím dál víc vnímáme, že je to téma, protože jako společnost se budeme muset do budoucna čím dál víc zaměřovat na to, jak pracujeme s materiály a jak přemýšlíme nad úsporami energií, protože každá ušetřená kilowatta je důležitá. Těší nás, že i jednotlivé projekty to reflektují čím dál víc,“ sdělil Ondřej Vaněk, ředitel rozvoje obchodu společnosti PKV, který jedno z ocenění předával.

Informace o soutěži, přehlídku všech přihlášených projektů i podrobnosti o vítězích najdete na www.interioraward.cz.

Zdroj: ABF

