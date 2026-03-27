Družice Ambic bude očima Česka ve vesmíru

AMBIC bude pořizovat až 400 snímků za den, a to černobílých i barevných. Jejich rozlišení bude GSD 1,2, což znamená, že jeden pixel snímku odpovídá ploše 1,2×1,2 m. Viditelné by tam měly být objekty například o velikosti auta. Družice by měla vážit 140 kilogramů a mít rozměry 70×70×100 cm. AMBIC by měl být připravený na start v roce 2030. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů. Termín startu ale zatím není jasný; bude upřesněn v průběhu vývoje družice.
Projekt vede VZLU AEROSPACE, kde bude také družice AMBIC integrována a operována. Na projektu spolupracují jako hlavní subdodavatelé společnosti OHB Czechspace, ESC Aerospace a World from Space a mnoho dalších subjektů z České republiky; méně než 25 % hodnoty satelitu bude pořízeno ze zahraničí. „Družice zajistí českým státním uživatelům přístup k satelitním snímkům nezávisle na komerčních dodavatelích nebo zahraničních mocnostech. Data mohou v budoucnu pomáhat například záchrannému systému při monitorování a zvládání požárů, povodní, tornád, nebo mohou pomoci při monitorování dopravních koridorů,“ vysvětluje generální ředitel VZLU AEROSPACE Josef Kašpar s tím, že možnosti využití jsou mnohem širší – například monitorování chráněných parků nebo skládek.
„ESA vítá uzavření smlouvy na první „Českou ambiciózní misi“ a je poctěna důvěrou, kterou česká vláda projevila, když jí svěřila její realizaci. Tento milník představuje dosud nejvýznamnější investici do českých kosmických aktivit a významně přispěje k rozvoji národních odborných znalostí a průmyslových kapacit. S tím, jak se ke konsorciu připojí další české firmy a partneři ze sousedních zemí přistoupí k projektu v další fázi, mise dále posílí jak český kosmický ekosystém, tak regionální spolupráci,“ uvedla Christine Kleinová, vedoucí Oddělení průmyslové politiky a auditu ESA.
AMBIC je součástí národního projektu České ambiciózní mise. „Cílem tohoto ambiciózního projektu je demonstrovat schopnost českého průmyslu navzájem efektivně spolupracovat, sdílet své dosavadní znalosti a schopnosti v kosmickém průmyslu a vyvíjet rozsáhlejší high-tech produkty. Výsledkem bude česká družice kategorie „SmallSat“ o hmotnosti přes 100 kg, která bude klíčová pro naplňování ještě větších družicových ambicí České republiky, a to jak pro vládní, tak i komerční zákazníky. Česká republika je ve světě unikátní v tom, že náš průmysl je schopen vyrábět automobily, vlaky nebo letadla. Výroba vlastních družic je proto logickým krokem pro další rozvoj naší ekonomiky, v budoucnu založené na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl Václav Kobera, ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR Ministerstva průmyslu a obchodu a vedoucí delegace České republiky do ESA.
Mise AMBIC, jakožto první projekt Českých ambiciózních misí, byla dosud financována Českou republikou prostřednictvím Ministerstva dopravy. Mise je realizována na základě smlouvy s ESA. Za zmínku stojí, že k 1. březnu 2026 převzalo odpovědnost za kosmické aktivity v České republice Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Mise AMBIC navazuje na předchozí projekty VZLU AEROSPACE, jako jsou SATurnin-1, VZLUSAT-2, VZLUSAT-1 nebo vyvíjená konstelace družic VZLUGEM.
Zdroj: VZLU AEROSPACE
