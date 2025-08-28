Družice SATurnin-1 vyfotografovala Palmové ostrovy

Družici vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon-9 společnosti Space X v rámci mise Transporter 12 v úterý 14. ledna 2025. Jedná se o vědecko-výzkumnou misi se zaměřením na moderní technologie dálkového průzkumu Země. SATurnin-1 své úkoly postupně plní. Kromě toho již například na jaře zaslal snímek Prahy.
„V dnešním světě se stále častěji ukazuje, že mít schopnost pořizovat snímky z vesmíru a díky nim analyzovat dění na Zemi, je bezpečnostní i hospodářská nutnost. SATurnin-1 je další z významných družicových misí VZLU AEROSPACE, které pomáhají České republice naplňovat její zájmy a zároveň přispívají ke znalostnímu, technickému i obchodními rozvoji českého kosmického průmyslu,“ vysvětluje generální ředitel VZLU AEROSPACE Josef Kašpar.
SATurnin-1 je největší a nejvyspělejší funkční českou družicí ve vesmíru. Rozpětí po roztažení solárních panelů je 87 cm, tělo družice má rozměry 32 cm x 22,5 cm x 22,5 cm. Hmotnost je přibližně 14 kilogramů.
První návrh družice vznikl v roce 2022, samotná integrace byla zahájena v roce 2023 a dokončena v září 2024. Následně byl SATurnin-1 v říjnu 2024 transportován z České republiky do Spojených států k samotnému startu. Na vnitřní straně jedné ze stěn družice jsou vygravírována jména těch, kteří se na vývoji podíleli.
Své jméno družice doslala po Saturninovi ze stejnojmenné knihy Zdeňka Jirotky. Stejně jako Saturnin v knize je i SATurnin-1 na oběžné dráze spolehlivým služebníkem, slouží obraně a bezpečnosti.
SATurnin-1 je další z misí, které jsou ve VZLU AEROSPACE vyvíjeny. Mezi další projekty patří aktuálně konstelace družic VZLUGEM a projekty AMBIC a QUVIK, které byly vybrány Ministerstvem dopravy ČR a ESA jako „ambiciózní české mise“. VZLU AEROSPACE již v minulosti vyslal do vesmíru družici VZLUSAT-1, která se stala nejdéle komunikující českou a československou družicí na oběžné dráze, a VZLUSAT-2, který na oběžné dráze stále funguje a dokázal jako první česká družice pořídit snímky ČR v HD rozlišení. Spolupracuje mimo jiné na misích ESA, podílel se na vývoji družic mise Proba-3, které byly na oběžnou dráhu vyneseny v prosinci 2024, nebo na testech konstrukce nosiče Ariane 6. VZLU AEROSPACE stále rozšiřuje své infrastruktury, je schopna družice operovat. V průběhu příštích měsíců plánuje mimo jiné otevření nových čistých prostor pro integraci družic o hmotnosti 200 kg.
Zdroj: VZLU AEROSPACE
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.