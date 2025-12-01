Družice VZLUSAT-2, která vyfotila "první české vesmírné selfie", shořela v atmosféře. VZLU AEROSPACE zpřístupoňuje část dat, která pořídila

Družici naposledy zachytila německá výzkumná stanice Neumayer Station III na Antarktidě (30. listopadu 2025 v 01:40 UTC (02:40 CET). Odkaz na poslední pozorování najdete zde. VZLUSAT-2 fungoval na oběžné dráze necelé čtyři roky, komunikoval do poslední. Do vesmíru byl vynesený 13. ledna 2022 raketou Falcon 9 společnosti Space X.
VZLUSAT-2 byl první českou družicí, která pořizovala barevné i černobílé snímky Země ve vysokém rozlišení. Některé z nich naleznete zde. Družice nesla také vědecké přístroje:
- Demonstrátor vesmírného dozimetrického systému (2SD): Měřil nabité částice (fotony, elektrony, protony) v okolí družice.
- Rentgenový optický payload: Sloužil k detekci rentgenového záření, včetně rentgenového senzoru Slunce.
- Detektor gama záblesků (GRB Detector): Zachycoval fotony s vysokou energií, které tvoří gama záblesky.
- Vesmírný rentgenový detektor (SXD): Měřil měkké rentgenové záření ve vesmíru.
- Senzor pro detekci odplyňování vodních par (DPTWI): Monitoroval uvolňování vodních par z materiálů družice ve vakuu.
VZLUSAT-2 navrhli odborníci ve VZLU AEROSPACE (dříve Výzkumný a zkušební letecký ústav), kde byla také integrována. Video zachycující integrování družice najdete zde. Právě v pražských Letňanech v sídle společnosti je její „dvojče“ – model družice v poměru 1:1.
„VZLUSAT-2 byl důležitým milníkem pro vývoj družic ve VZLU AEROSPACE. Na této družici jsme ověřili naše schopnosti a technologie, které využíváme v misích dalších. VZLUSAT-2 také potvrdil schopnost České republiky vyvíjet a provozovat vlastní družice,“ vysvětlil generální ředitel VZLU AEROSPACE Josef Kašpar.
Část dat, která družice pořídila a která se společnost VZLU AEROSPACE rozhodla zveřejnit, pochází z období od září 2022 do září 2025. Snímky z obou kamer družice jsou dostupné po základním dekódování a zpracování do formátu PNG. Data obsahují také měření z radiačních detektorů SXD, některá z nich zachycují například koronární erupce na Slunci. Fotografie i data z vědeckých přístrojů jsou využitelná pod licencí Creative Commons s uvedením zdroje VZLU AEROSPACE a jsou dostupná na tomto odkazu.
Zdroj: VZLU Aerospace
