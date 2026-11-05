dTest otestoval 27 televizorů. Známku "velmi dobře" dostal LG OLED

Shrnutí zprávy
- Ze 27 televizorů v testu dTestu 9/2026 získal známku "velmi dobře" jen jeden: LG OLED65G66LS (81 %).
- Na prvních třech místech mezi 65palcovými televizory jsou LG OLED řad G, C a B.
- LG OLED65C64LA dostal za zvuk 85 %.
- Nejdostupnější testované modely LG stojí 24.990 Kč a oba mají známku "dobře".
Do Vánoc zbývají necelé dva měsíce a v obchodech začíná sezona televizí. Kdo si jde vybrat novou, stojí před stěnou obrazovek, které na první pohled vypadají téměř stejně. Všechny ukazují barevné ukázkové video a všechny svítí naplno. Jak zní večerní film, kolik televize spotřebuje za rok a jak vypadá černá v potemnělém obýváku, se v prodejně poznat nedá.
Právě to změřila spotřebitelská organizace dTest. V zářijovém čísle svého časopisu zveřejnila Test televizorů 2026, ve kterém porovnala 27 přístrojů s úhlopříčkou 65 a 75 palců. Testující hodnotili obraz, zvuk, ovládání, chytré funkce a spotřebu elektřiny. Známku "velmi dobře" dali jedinému televizoru.
"Televizi si lidé nekupují každý rok. Vybírají ji na dlouhá léta, a přitom mají v obchodě na rozhodnutí pár minut a jedno ukázkové video. Nezávislý test jim ukáže to, co v prodejně nevidí. Nejvíce nás těší, že nejde o náhodu. Známku ‚velmi dobře‘ dal dTest řadě G už loni a letošní generace si ještě polepšila," uvádí JeongYun Zmrzlíková, Head of Marketing v LG Electronics.
Vítěz testu: LG OLED65G66LS
Nejvyšší hodnocení získal LG OLED65G66LS z řady G6, celkově 81 %. Rozhodly obraz a spotřeba. Za obraz dostal 86 %, nejvíc ze všech čtyř testovaných modelů LG. "Nejvíce se opět dařilo modelům LG s displeji OLED," shrnuje dTest obrazové zkoušky. Podle něj měl televizor s jinou technologií nejlepší obraz naposledy v roce 2017.
Za spotřebu elektřiny získal G6 plných 100 %. Při optimálním nastavení obrazu spotřebuje 79 kWh za rok, nejméně ze všech 65palcových televizorů v testu.
Za výsledkem stojí panel OLED evo nové generace s technologií Brightness Booster Ultra. Podle výrobce je až 3,9× jasnější než běžný OLED. Obrazovka s certifikací Reflection Free Premium omezuje odlesky, takže se v obraze nezrcadlí okno ani lampa. Pro hráče má G6 obnovovací frekvenci až 165 Hz a odezvu pod 0,1 ms.
Televize, které je rozumět: LG OLED65C64LA
Druhý nejlépe hodnocený televizor LG, OLED65C64LA z řady C, získal celkově 78 % a známku "dobře". Zajímavější je ale jeho zvuk. Za ten dostal 85 %. V zářijovém testu patřil k pouhým dvěma televizorům, které si za zvuk odnesly pochvalu.
U rodinných večerů s filmem to poznáte hned. dTest zvuk zkoušel mimo jiné na televizním dramatu, kde se hodně mluví a často potichu. C6 nabízí zvuk Dolby Atmos s virtuálním prostorovým systémem 11.1.2. Systém webOS bude podle výrobce dostávat aktualizace až pět let a součástí balení je magický ovladač.
Vstupenka do světa OLED: LG OLED65B65LA
Kdo chce obraz OLED a nechce za televizi utratit polovinu ceny dovolené, může vybrat řadu B. Model OLED65B65LA získal celkově 76 % a za obraz "velmi dobře" (81 %). Mezi 65palcovými televizory v testu skončil třetí, hned za svými sourozenci z řad G a C.
OLED rozsvěcí každý pixel zvlášť a nepotřebuje podsvícení. Vypnutý pixel je proto opravdu černý, což ocení každý, kdo se dívá na filmy večer při zhasnutém světle. Čtyři porty HDMI 2.1 zvládnou 4K při 120 Hz, takže se k televizoru hodí i herní konzole. V testu stál 24.990 Kč.
Nejlepší bez OLED: LG 65MRGB88B6B
Mezi televizory s jinou technologií než OLED hodnotil dTest nejvýše model LG Mini RGB evo 65MRGB88B6B. Celkově získal 71 % a známku "dobře". Za spotřebu elektřiny dostal 91 %.
Podsvícení televizoru tvoří miniaturní barevné diody. Antireflexní obrazovka tlumí odlesky a v herním režimu zvládne 144 Hz. Za stejné peníze tak máte na výběr: OLED dostal lepší známku za obraz, Mini RGB evo za spotřebu.
"Nechceme, aby měl zákazník pocit, že dobrou televizi dostane jen za nejvyšší cenu. Mezi naším nejdražším a nejdostupnějším testovaným modelem je rozdíl 25 tisíc korun, v hodnocení dTestu ale jen deset procentních bodů. Při výběru proto radím začít u vlastního obýváku. Jak je velký, kolik do něj svítí slunce a jestli se v něm večer více dívá na filmy, nebo hraje. Cenu řešte až potom," dodává Zmrzlíková.
Testované televizory LG jsou k dispozici u vybraných prodejců a na LG.cz. Kompletní výsledky zveřejnil dTest na https://www.dtest.cz/clanek-12477/test-televizoru-2026
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59952.