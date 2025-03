Dubajská čokoláda zvýšila cenu pistácií o 60 procent

Pistácie jsou dražší než kdy dřív

„Pistácie patřily vždy k dražším druhům ořechů, především jejich vyloupaná jádra. Letos se však ceny dostaly na historická maxima, a to kvůli trendu dubajské čokolády, která způsobila globální růst poptávky po pistáciové pastě,“ vysvětluje Petr Voves, generální ředitel e-shopu Ochutnej Ořech.

Podle Vovsa všichni čeští distributoři už museli pistácie zdražit. „My zatím stále těžíme z dlouhodobých kontraktů, které nám garantují výhodnější ceny. Ale je jasné, že ani my se zdražování v průběhu roku 2025 nevyhneme,“ dodává.

Na českém trhu byla předešlá nákupní cena pistácií ve skořápce (odrůda JUMBO, NO – naturally opened) pod hranicí 200 Kč/kg bez DPH. Od poloviny roku 2024 však došlo k postupnému růstu a nové kontrakty pro rok 2025 už přesahují 300 Kč/kg bez DPH.

U vyloupaných pistáciových jader je zdražování ještě výraznější – aktuálně se prodávají za více než 500 Kč/kg bez DPH, čímž se pomalu dostávají nad cenu makadamových ořechů, které dlouhodobě patřily k nejdražším.

„Myslím si, že dynamické zdražování pistácií je záležitostí především tohoto roku. Věřím, že v roce 2026 se ceny stabilizují, i když nečekám, že se vrátí na úroveň z let 2022–2023. Další vývoj cen bude záviset především na kvalitě a objemu sklizně. Pokud by ji ovlivnily nepříznivé podmínky, například extrémní počasí, mohlo by zdražování pokračovat,“ říká Voves.

Sklizeň není špatná, ale poptávka láme rekordy

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ceny pistácií měly letos klesat. I přes solidní sklizeň je globální poptávka natolik silná, že cena zůstane i v dalších měsících nebývale vysoko.

„Turecko sice navyšuje produkci, ale poptávka roste ještě rychleji. Navíc čím dál větší podíl pistácií míří na asijské trhy, které se rychle rozvíjejí. Samo Turecko už zvažuje dovoz pistácií ze Sýrie,“ dodává Voves.

A kvůli poptávce se proměnil také seznam největších dodavatelů těchto oblíbených zelenavých oříšků. Turecko, o jehož pistácie je dlouhodobě velký zájem, se dostalo na druhé místo mezi největšími vývozci – přeskočilo tak Írán, který byl v minulosti největším dovozcem hned za USA.

Jaká budoucnost čeká pistácie?

Protože tito velcí producenti pistácií už začínají dovážet ořechy i z méně tradičních pěstitelských zemí, vyvstává otázka, jaké budou standardy kvality a jak rychle se je podaří zlepšit. Podobný vývoj už v minulosti nastal například u kešu ořechů, kdy Vietnam postupně začal tuto surovinu dovážet z Afriky.

„Zpočátku byly africké kešu velmi nepředvídatelné, co se týče kvality. Postupem času se ale místní produkce zlepšila natolik, že dnes mohou být africké kešu dokonce lepší než vietnamské. Věřím, že podobný vývoj čeká i pistácie,“ předpokládá Voves.

Spotřebitelům proto doporučuje nakupovat pistácie ve specializovaných prodejnách, kde si dodavatelé pečlivě vybírají suroviny, kontrolují kvalitu a produkty pravidelně testují. „Obchodní řetězce, které se zaměřují hlavně na velkoobjemové nákupy za nejnižší ceny, takovou kontrolu zpravidla nemají,“ dodává.

Kde se vlastně vzala dubajská čokoláda?

Dubajská čokoláda je luxusní pochoutka, která kombinuje tlustou tabulku čokolády s vrstvou pistáciového krému, sezamovou pastou tahini a jemnými nudličkami těsta kadayif (kataifi).

Tento dezert vytvořila britsko-egyptská podnikatelka Sarah Hamouda, která ho uvedla na trh v roce 2021. Přestože si v Dubaji rychle našel své fanoušky, celosvětový boom nastal až na konci roku 2023 díky sociálním sítím. Tabulka originální čokolády v současnosti stojí přes 450 korun a dostupná je pouze v Dubaji. Další výrobci tento recept však napodobují, a tak jsou různé varianty k dostání i v jiných zemích.

A proč byly pistácie vždycky dražší? Podle Vovsa si zákazníci připlatili především za vyloupaná jádra pistácií, zatímco pistácie ve skořápce se dříve prodávaly za ceny podobné různě ochuceným kešu.

„Historicky byly pistácie vždy vnímány jako luxusní potravina, mimo jiné kvůli dovozu z Íránu. Svoji roli hraje i jejich charakteristická zelená barva, která mezi ořechy není běžná a přidává jim na exkluzivitě,“ vysvětluje Voves.

