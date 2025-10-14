Důkladná příprava na zimu: Sezonní servisní nabídka pro majitele vozů Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy

• Kompletní autorizovaný servis pod jednou střechou od sezonní prohlídky přes pneuservis až po výhodné opravy
• Zvýhodnění pro držitele zákaznické karty MyCard na servisní úkony i originální příslušenství
• Akční cena rozšířené verze MyCard Service+ za 1590 Kč
• Servisní balíčky a Servisní prohlídky pro bezstarostnou mobilitu s fixními náklady na servis
Divize After Sales společnosti Porsche Česká republika spouští s přicházejícím podzimem výhodnou sezonní servisní nabídku pro majitele automobilů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy. Odborně a pečlivě připravený vůz je pro motoristy zárukou bezpečné a spolehlivé jízdy po celé zimní období ve městě i na horách. Autorizovaný servis pod jednou střechou pokrývá vše potřebné od důkladné servisní prohlídky až po pneuservis. Na držitele zákaznických karet MyCard čekají atraktivní zvýhodnění na servisní úkony, náhradní díly i originální příslušenství. A bezstarostnou mobilitu s pevně stanovenými náklady na servis zajistí Servisní balíčky a Servisní prohlídky.
"Probíhající změna klimatu přináší sice celkově teplejší zimy, ale také mnohem častější výrazné výkyvy počasí, které motoristy staví před nové výzvy," říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika, a dodává: "V našich autorizovaných servisech proto nabízíme všem majitelům nových, zánovních i starších vozů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy veškeré potřebné servisní služby pod jednou střechou za výhodných podmínek."
Zákon o silničním provozu stanovuje řidičům povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo je velká pravděpodobnost, že tento stav nastane. Vzhledem k odlišnému složení směsi letních a zimních pneumatik se však podzimní přezutí vyplatí načasovat už do období, kdy teploty klesnou pod 7 °C. Kvalitní zimní pneumatiky jsou navíc optimalizovány nejen pro provoz na sněhu a ledu, ale také pro častější jízdu na mokré vozovce v podmínkách teplejších zim mírného pásma.
Zákazníci, kteří k přezutí využijí autorizované servisy Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, a Volkswagen Užitkové vozy, obdrží kompletní pneuservis: od výměny letní x zimní včetně vyvážení a správného nahuštění až po očištění a uskladnění a bezplatnou ekologickou likvidaci pneumatik na konci životnosti. Pro provoz v náročných horských podmínkách jsou pak k dispozici kvalitní sněhové řetězy v různých variantách z širokého sortimentu originálního příslušenství.
Se zakoupením jakékoli nové pneumatiky v autorizovaných servisech importéra značek koncernu Volkswagen je navíc spojena ještě jedna významná výhoda: 3letá PneuGarance. Tato záruka se vztahuje na neopravitelná poškození pneumatiky, k nimž dojde při běžném provozu. S programem PneuGarance získá zákazník slevu až 70 % z ceny pneumatiky, na niž je garance uplatňována. Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí na hloubce zbytkového dezénu, přičemž limitem je 5 mm. Zajímavou nabídkou jsou také pneumatiky s unikátním systémem AirStop. Místo úniku vzduchu z pneumatiky je ihned utěsněno a řidič může bezpečně pokračovat v jízdě do servisu.
Spolu s přezutím pneumatik je ideální absolvovat sezonní servisní prohlídku. Zkušení technici v autorizovaných servisech značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy zkontrolují technický stav vozu: prověří mimo jiné stav brzdové, výfukové a chladicí soustavy, prohlédnou kola i pneumatiky, zkontrolují funkčnost spojky, topení, klimatizace, stěračů a ostřikovačů a důkladnou pozornost budou věnovat rovněž akumulátoru, klínovému a rozvodovému řemenu, provozním kapalinám či světlometům.
Majitelé starších vozů Audi mohou navíc při defektu některých částí vozidla, například jednotky infotainmentu nebo DPF filtry, využít službu Audi Repair Concept, která jim zajistí opravu poškozeného komponentu u jeho dodavatele a úsporu až 80 % z ceny nového originálního dílu. Výhodou je kromě nejvyšší úrovně kvality a funkčnosti také fixní cena opravy, která platí i v případě, že by byla během opravy zjištěna dodatečná závada. Samozřejmostí je rovněž dvouletá záruka na opravený díl. Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy kromě toho nabízí v rámci aktuální servisní akce při výměně čelního skla jako bonus originální stírací lišty za pouhou 1 Kč.
Výhodnost servisních služeb autorizovaných servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy umocní zákaznická karta MyCard vystavená pro konkrétní vozidlo ve vlastnictví fyzické osoby. Na výběr je:
• Bezplatná verze Service: Základní karta MyCard Service poskytuje 15% slevu na originální díly, individuální nabídky servisních partnerů a výhody externích partnerů.
• Rozšířená placená verze Service+: Za 1990 Kč ročně (do 7. 11. 2025 platí akční cena 1590 Kč) jsou zde navíc dvě výměny kol či pneu a vyvážení, jedna výměna brzdové kapaliny nebo sada předních stíracích lišt a 10% sleva na originální příslušenství včetně kompletních kol.
Všem držitelům zákaznické karty MyCard je nyní bez ohledu na její verzi určeno zvýhodnění 1500 Kč na přípravu vozidla a zajištění STK.
Profesionální péče o vůz bez starostí a nepříjemných překvapení s transparentními náklady. Pro majitele vozů Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy to může být realita, pokud se rozhodnou pro některou z cenově atraktivních předplacených servisních nabídek. Majitelé nových a zánovních vozů až do absolvování první předepsané prohlídky si mohou pořídit Servisní balíček, který kryje náklady na servisní úkony a materiál po dobu až 5 let nebo zvolený počet ujetých kilometrů. Zákazníci jsou tak chráněni proti zvyšování cen náhradních dílů a práce. Servisní balíček je nyní nabízen se slevou 15.000 Kč pro vozy značek Audi a Volkswagen Užitkové vozy (s výjimkou modelů Crafter se slevou 20.000 Kč a ID. Buzz se slevou 10.000 Kč). Na Servisní balíček pro modely značek Volkswagen, SEAT a CUPRA se vztahuje zvýhodnění 10.000 Kč.
Zkrátka nepřijdou ani majitelé starších vozů bez omezení stáří a počtu ujetých kilometrů. Pro ně jsou určeny předplacené Servisní prohlídky, které kryjí náklady na servisní úkony předepsané výrobcem s výjimkou výměny motorových rozvodů. Tato služba umožňuje objednat jednu až tři servisní prohlídky. Zákazník má náklady na servis pod kontrolou bez obav z inflace náhradních dílů. Servisní prohlídky lze pořídit online, na splátky bez navýšení nebo jednorázovou platbou.
Starosti spojené se zimním provozem roztají jako sněhová vločka na slunci díky speciálně navrženému originálnímu příslušenství značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, které splňuje nejvyšší nároky na kvalitu, bezpečnost, funkčnost, dlouhou životnost a design. Lyžaři nedají dopustit na aerodynamické střešní boxy. Jejich předností jsou optimální rozměry a snadné a bezpečné připevnění ke střešním nosičům a příčníkům včetně zajištění proti odcizení. Ochranu interiéru před znečištěním a vlhkostí zajistí odolné pryžové podlahové rohože nebo plastová vana do zavazadlového prostoru. I u těchto užitečných doplňků je garantována rozměrová a tvarová přesnost pro příslušný model. S nezbytným očištěním vozu od sněhu, ledu a námrazy před každou jízdou pomohou multifunkční škrabky, smetáky nebo vodotěsné rukavice. Milovníci maximálního pohodlí ocení nezávislé topení.
Pro fanoušky značek Volkswagen, Audi, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy jsou připraveny oficiální e-shopy. Z pohodlí domova lze na nich nakupovat rozmanité produkty z lifestylových kolekcí a širokého sortimentu originálního příslušenství včetně zvýhodněných akčních nabídek. Doprava do odběrných míst je zdarma s možností vrácení zboží do 14 dnů.
Podzimní servisní nabídku v autorizovaných servisech značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy mohou zákazníci využít v období od 1. října do 31. prosince 2025.
Zdroj: Porsche ČR