Dům Karla Hubáčka – experimentální rodinný dům slavného tvůrce Ještědu

V čem spočívá jeho kouzlo?
Architekti oceňují odvážné vsazení modernistického minimalismu do historického kontextu malebné čtvrti německých vil, širší veřejnost zase oslovuje zachovaný interiér obytných prostor s dobovým designem nábytku šedesátých a sedmdesátých let. Příjemnou atmosféru domu navíc zvýrazňují cenná výtvarná díla kolem centrálního schodiště. Unikátem stavby je fakt, že se jedná o první prefabrikovaný dům rodinného typu postavený po roce 1945. Jednoduchá „stavebnice“ z odlévaných dutých panelů plněných břidlicí spolu s železobetonovým vykonzolovaným patrem na dvanácti subtilních sloupcích je ukázkou moderního přístupu spojujícího jednoduchost s elegancí.
Model domu v nové expozici
V expozici v upravené části prvního patra najdete model experimentálního montovaného domu, který vytvořili architekti a modeláři z Ateliéru vedle. „Model znázorňuje původní podobu domu zhruba do roku 1977, kdy tu ještě byly šedivé konstrukční panely bez pozdější přidané stříkané omítky a bez toho dřevěného bednění a zvýšené střechy,“ říká Luděk Lukuvka, kurátor objektu.
Plány do budoucna
Stavba není jen nehybným „muzeem“ architekta, byť součástí interiéru je i expozice architektova díla. Kontinuálně zde probíhá rekonstrukce celé stavby, ale i velké zahrady. Ta umožňuje konání rozmanitých kulturních akcí, ať už to jsou exteriérové výstavy, workshopy, apod. V domě chystá Severočeské muzeum, které má objekt ve správě, projekci filmů s architektonickou tématikou a do budoucna také prezentace architektonického dění v regionu. Karel Hubáček by si totiž rozhodně přál, aby dům a zahrada nebyli jen muzeální připomínkou, ale aby žili skutečným tvůrčím a inspirativním životem.
„V domě pravidelně děláme komentované prohlídky s architektkou Danielou Kvapilovou. Vzhledem ke zvýšenému zájmu návštěvníků jsme přidali v srpnu prohlídky ve čtvrtek, v září pak budou prohlídky každou neděli,“ řekl Lukuvka. Na jednu prohlídku se dostane maximálně 20 lidí, objednat se na ně lze na recepci muzea nebo on-line v systému Goout.net.
Hubáčkův experimentální montovaný dům najdete v Alšově ulici v Liberci – Harcově.
Zdroj: MUZA | Severočeské muzeum v Liberci
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT