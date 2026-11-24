Už čtyři roky poskytuje Dům Ronalda McDonalda v pražském Motole rodičům a sourozencům zázemí, díky němuž mohou zůstat nemocnému dítěti nablízku. Najdou v něm místo, kde si mohou uvařit, odpočinout si a strávit čas spolu. Potkávají také další rodiny, které procházejí podobnou zkušeností. Mohou s nimi sdílet starosti i drobné radosti a najít oporu ve chvílích, kdy ji potřebují.
Od otevření našlo v Domě Ronalda McDonalda v Motole zázemí více než 750 rodin z Česka i ze zahraničí. Více než 200 z nich se sem během léčby svého dítěte vrátilo. Jen letos v něm téměř 300 rodin strávilo dohromady 6000 nocí. Rodiny v Domě zůstávají v průměru tři týdny. Pro jednu z nich se stal dočasným domovem na více než 400 dní. Dům nabízí 21 pokojů, z toho dva bezbariérové.
Na zkušenosti z Motola chce nadační fond navázat v Olomouci. Druhý Dům Ronalda McDonalda v Česku má vzniknout přímo v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, aby i tam mohly rodiny zůstat svým dětem nablízku během dlouhé léčby. K jeho vzniku mohou jednoduše přispět i hosté McDonald’s.
Na druhý Dům mohou hosté McDonald’s přispět koupí náplastí
Charitativní náplasti patří k nejoblíbenějším aktivitám v restauracích McDonald’s. Jejich letošní design vychází z nové vizuální identity Domu Ronalda McDonalda Česko, která je součástí globálního rebrandingu. Organizace po celém světě díky němu vystupuje pod jednotným názvem Ronald McDonald House a sdílí společnou vizuální identitu.
V mozaice barevných čtverečků se opakuje červený domeček se srdcem, motiv nové vizuální identity. Připomíná, co druhý Dům Ronalda McDonalda v Olomouci rodinám nabídne – kousek domova v době, kdy potřebují být co nejblíž svému hospitalizovanému dítěti. Na jeho vznik poputuje celý výtěžek z prodeje letošních náplastí.
"Dům Ronalda McDonalda Česko stojí na jednoduché myšlence: když je dítě vážně nemocné, potřebuje mít rodiče nablízku. McDonald’s u této myšlenky v Česku stál od samého začátku a jako hlavní partner Domu ji dlouhodobě podporuje. Koupě jednoho balení náplastí je jednoduché gesto, které má velmi konkrétní cíl: pomoci vytvořit zázemí pro rodiny dětí léčených i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Díky našim hostům se tak můžeme společně přiblížit otevření druhého Domu Ronalda McDonalda v Česku," říká Alesia Mudzhyri, McDonald’s Impact Lead pro Česko a Slovensko.
"Rodina není návštěva. Pro nemocné dítě je přítomnost rodičů nenahraditelná, a právě proto vytváříme zázemí, které jim umožňuje zůstat spolu i v náročném období dlouhé léčby, i když ta probíhá daleko od domova. Rodiče přitom potřebují nejen být blízko nemocničnímu lůžku, ale také místo, kde mohou načerpat sílu a zvládat každodenní život včetně péče o své ostatní děti. Velmi si proto vážíme toho, že nás zákazníci McDonald’s nákupem náplastí rok co rok podporují," dodává Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Česko.
O společnosti McDonald's Česká republika
McDonald's působí na českém trhu od roku 1992, kdy otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. V roce 2002 společnost založila neziskovou organizaci Dům Ronalda McDonalda Česko, který je součástí světové sítě Ronald McDonald House a zaměřuje se na podporu rodin vážně nemocných dětí, jež potřebují dlouhodobou hospitalizaci. Od roku 2019 společnost modernizuje své restaurace, aby se staly restauracemi nové generace. V celostátním průzkumu Nejlepší zaměstnavatel se McDonald's pravidelně umisťuje mezi nejlepšími společnostmi v gastronomickém segmentu. Zákazníci mohou využít službu McDelivery pro rozvoz jídla a od roku 2023 také službu MyOrder, která jim umožňuje objednávat jídlo přes aplikaci, aniž by museli být fyzicky přítomni v restauraci.
O nadačním fondu
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda Česko pomáhá rodinám vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí zůstat spolu. Od roku 2022 provozuje v areálu Fakultní nemocnice v Motole první český Dům Ronalda McDonalda, který rodinám poskytuje bezplatné ubytování a zázemí po dobu léčby jejich dítěte. V současnosti připravuje výstavbu druhého Domu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Dům Ronalda McDonalda Česko je součástí globální charitativní organizace Ronald McDonald House, která po celém světě provozuje více než 300 takových Domů, jako je ten český
Zdroj: McDonald's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60214.